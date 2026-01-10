야노시호, 한국 매니저와 반복되는 소통 갈등..역대급 불협화음 ('전참시')

[스포츠조선 정유나 기자] '전지적 참견 시점' 추성훈의 아내이자 추사랑의 엄마, 야노시호가 한국 매니저와의 역대급 불협화음으로 환장의 케미를 선보인다.

오늘(10일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 380회에서는 언어의 벽 앞에서 고군분투하는 야노시호와 한국 매니저의 소통 현장이 펼쳐지며, 토요일 밤 안방극장에 큰 웃음을 선사할 예정이다.

먼저 '전참시' 역사상 가장 말이 안 통하는(?) 짝꿍, 야노시호와 한국 매니저의 '환장 케미'가 시선을 사로잡는다. 두 사람은 언어의 장벽을 넘기 위해 한국어, 일본어, 영어를 뒤섞어 사용하는 것은 물론, 번역기까지 총동원하며 필사적인 소통에 나선다. 온갖 몸짓과 3개 국어가 난무하는 이들의 역대급 불통(?) 현장은 '전참시' 역사에 남을 코믹 명장면의 탄생을 예고한다.


야노시호, 한국 매니저와 반복되는 소통 갈등..역대급 불협화음 ('전참시…
이어 17번째 결혼기념일을 앞둔 야노시호와 추성훈의 전화 통화 장면도 공개된다. 야노시호는 과연 추성훈이 결혼 기념일 선물을 준비했을 지 기대감을 드러낸다. 딸 사랑이를 앞세워 전화를 건 야노시호는 "안 샀다"는 추성훈의 무심한 답변에 "너무해"라며 토라진 모습을 보이는데. 여기에 "뭐 살거야?"라는 사랑이의 돌직구 질문까지 더해지며, 추성훈의 대답에 궁금증이 증폭된다.

한편, 일본을 대표하는 톱모델 야노시호를 따라, 모델을 꿈꾸는 추사랑의 근황이 공개돼 눈길을 끈다. 최애 K-푸드인 간장게장 먹방을 마친 뒤, 화보 촬영장으로 향한 야노시호는 촬영 시작되자 '수다스러운 도쿄 아줌마'에서 톱모델 '카리스마 시호'로 완벽 변신해 참견인들의 감탄을 자아냈다. 평소 모델 엄마를 동경해온 사랑이 역시 야노시호의 압도적인 아우라에 눈을 떼지 못했다는 전언이다.

말 안 통하는 환장의 짝꿍 야노시호와 한국 매니저의 좌충우돌 소통기와 추블리네 한국 나들이는 오늘(10일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

