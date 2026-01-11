'문희준 딸' 잼잼이, '교복 차림' 폭풍성장..母 소율 빼닮았네

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 H.O.T. 출신 문희준 딸 희율(잼잼이)이의 근황이 화제다.

9일 소율은 "우리 잼이 크리스마스 콘서트. 이번에도 역시나 너무 감동적이고 예뻤던. 공연도 너무 잘하고 예뻤어. 기특해. 사랑해"라며 첫째 딸 희율이의 근황을 전했다.

희율이는 엄마를 빼닮은 이목구비를 뽐내 눈길을 끌었다. 교복을 입고 더욱 의젓해진 모습을 보였고 특히 엄마, 아빠의 끼를 물려받은 듯 학교 공연에서 아이돌 포스를 뽐냈다. 여유로운 무대 매너도 보여줬고, 여러 관객 앞에서 긴장하지도 않았다.


희율은 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 문희준과 출연하며 큰 사랑을 받았다. 앙증맞은 매력으로 잼잼이라는 애칭까지 얻었던 바. 어느덧 초등학생으로 성장해 세월의 흐름을 실감케 했다.

한편 문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.