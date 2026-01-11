'문희준 딸' 잼잼이, '교복 차림' 폭풍성장..母 소율 빼닮았네
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 H.O.T. 출신 문희준 딸 희율(잼잼이)이의 근황이 화제다.
9일 소율은 "우리 잼이 크리스마스 콘서트. 이번에도 역시나 너무 감동적이고 예뻤던. 공연도 너무 잘하고 예뻤어. 기특해. 사랑해"라며 첫째 딸 희율이의 근황을 전했다.
희율이는 엄마를 빼닮은 이목구비를 뽐내 눈길을 끌었다. 교복을 입고 더욱 의젓해진 모습을 보였고 특히 엄마, 아빠의 끼를 물려받은 듯 학교 공연에서 아이돌 포스를 뽐냈다. 여유로운 무대 매너도 보여줬고, 여러 관객 앞에서 긴장하지도 않았다.
희율은 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 문희준과 출연하며 큰 사랑을 받았다. 앙증맞은 매력으로 잼잼이라는 애칭까지 얻었던 바. 어느덧 초등학생으로 성장해 세월의 흐름을 실감케 했다.
한편 문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
