'시스터' 차주영 "액션 리허설은 철저히, 촬영하면서 점점 더 욕심 커져…

영화 '시스터' 시사회가 12일 오후 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 차주영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 차주영이 영화 '시스터'를 위한 액션 준비를 철저히 했다고 밝혔다.
차주영은 12일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '시스터' 언론·배급 시사회에서 "사전에 리허설을 철저히 하면서, 다양한 액션신을 추가로 만들었다"라고 했다.
28일 개봉하는 '시스터'는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 해란과 모든 것을 계획한 태수, 그리고 이를 벗어나려 극한의 사투를 펼치는 인질 소진 사이에 감춰진 진실을 파헤치는 납치 스릴러 영화로, 진성문 감독이 메가폰을 잡았다.
차주영은 영문도 모른 채 동생에게 납치당한 인질 소진 역을 맡았다. 그는 "촬영 현장에서 상황적으로 여유가 없었다. 예상했던 것보다 과격한 액션을 연기해야 할 땐 사전에 리허설을 철저히 했고, 의견도 많이 주고받았다. 또 대역 분들도 애를 많이 써주셨다. 저희가 촬영하다가 욕심이 점점 커져서 감독님한테 '이렇게 해도 되냐'고 여쭤봤을 때, 수용해 주셔서 다양한 액션신을 추가로 만들어봤다"고 열정을 고백했다.
이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "너무 좋았다. 치열했던 촬영 현장 분위기가 떠오른다. 평소에 현장에 가면 세트라던지 공간에 익숙해지기 위해 노력하는 편이다. 이번 작품에서 제 역할은 눈 뜨자마자 아무것도 모르는 상황에 놓여야 하기 때문에 탐색하는 걸 덜 했다"고 말했다.