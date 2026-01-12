엠게임의 온라인 MMORPG '열혈강호 온라인', 중국 서비스 연장 계약 체결하며 20년 넘는 동행

기사입력 2026-01-12 18:15


엠게임의 온라인 MMORPG '열혈강호 온라인', 중국 서비스 연장 계약…



엠게임은 중국 파트너사 베이징후롄징웨이 커지카이파와 온라인 MMORPG '열혈강호 온라인'의 중국 서비스 연장 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

계약 기간은 올해 3월부터 2029년 3월까지 3년이며, 계약금 규모는 1000만 달러이다. 이번 계약을 통해 '열혈강호 온라인'은 향후에도 중국 시장에서 안정적인 서비스를 이어가게 되며, 엠게임과 베이징후롄징웨이는 장기간 축적해 온 운영 노하우와 신뢰를 바탕으로 협력 관계를 공고히 할 계획이라고 전했다.

엠게임과 베이징후롄징웨이는 중국 서비스가 시작된 2005년 이후 이번 계약까지 총 9회에 걸쳐 계약을 체결하며 20년 이상 파트너십을 이어오고 있다. 특히 베이징후롄징웨이는 현지 시장에 대한 높은 이해도와 안정적인 운영 역량을 바탕으로 '열혈강호 온라인'을 중국 장수 게임으로 안착시키는 데 핵심적인 역할을 해왔다고 엠게임은 전했다.

중국 '열혈강호 온라인'은 지난 2019년 공성전 업데이트와 광군제 이벤트를 시작으로 역대 최대 매출을 경신하며 역주행을 기록한 바 있다. 또 2023년 중국 대형 게임업체 킹넷 테크놀로지와 그래픽 리소스 활용 관련 라이선스 계약을 체결하며 중국 시장 내 '열혈강호 온라인' IP의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

엠게임 권이형 대표는 "'열혈강호 온라인'은 중국 시장에서 검증된 핵심 IP로, 이번 서비스 연장 계약을 통해 중국 내 IP 경쟁력을 다시 한 번 확인했다"며, "파트너사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 안정적인 운영과 IP 가치 제고에 집중해 나가겠다"고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

2.

임창정, 비주얼 천재 낳았네...8세에 완성형 얼굴+끼 "더 큰 무대로 나가거라"

3.

[SC이슈] “음악 멈춰도 마음은 남아” 소송 국면 속 입 연 다니엘, 버니즈 향한 진심 고백

4.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

5.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

2.

임창정, 비주얼 천재 낳았네...8세에 완성형 얼굴+끼 "더 큰 무대로 나가거라"

3.

[SC이슈] “음악 멈춰도 마음은 남아” 소송 국면 속 입 연 다니엘, 버니즈 향한 진심 고백

4.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

5.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

2570억 계약의 잔혹한 후폭풍 → 김혜성 송성문 직격탄 맞나. 초대형 트레이드 나비효과 관측

2.

"한 단계 성장하길 기대" 성남FC U15, 한중 유소년 축구 교류 무대에서 성장의 시간을 보낸다

3.

"中 축구 역사적 순간!" 호주 잡고 1위 등극, 중국 두 손 불끈…'최근 10년 가장 강력한 팀, 징크스 깰 때'

4.

손흥민이 넘볼 수도 없었던 1992년 네이마르급 재능, 까마득히 잊혀진 신세...MLS 가능성 제기

5.

[현장인터뷰] '7연패+압도적 꼴찌' 최윤아 감독 냉철한 쓴소리 "같이 안 하면 살 수 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.