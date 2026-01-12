엠게임의 온라인 MMORPG '열혈강호 온라인', 중국 서비스 연장 계약 체결하며 20년 넘는 동행
엠게임은 중국 파트너사 베이징후롄징웨이 커지카이파와 온라인 MMORPG '열혈강호 온라인'의 중국 서비스 연장 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.
계약 기간은 올해 3월부터 2029년 3월까지 3년이며, 계약금 규모는 1000만 달러이다. 이번 계약을 통해 '열혈강호 온라인'은 향후에도 중국 시장에서 안정적인 서비스를 이어가게 되며, 엠게임과 베이징후롄징웨이는 장기간 축적해 온 운영 노하우와 신뢰를 바탕으로 협력 관계를 공고히 할 계획이라고 전했다.
엠게임과 베이징후롄징웨이는 중국 서비스가 시작된 2005년 이후 이번 계약까지 총 9회에 걸쳐 계약을 체결하며 20년 이상 파트너십을 이어오고 있다. 특히 베이징후롄징웨이는 현지 시장에 대한 높은 이해도와 안정적인 운영 역량을 바탕으로 '열혈강호 온라인'을 중국 장수 게임으로 안착시키는 데 핵심적인 역할을 해왔다고 엠게임은 전했다.
중국 '열혈강호 온라인'은 지난 2019년 공성전 업데이트와 광군제 이벤트를 시작으로 역대 최대 매출을 경신하며 역주행을 기록한 바 있다. 또 2023년 중국 대형 게임업체 킹넷 테크놀로지와 그래픽 리소스 활용 관련 라이선스 계약을 체결하며 중국 시장 내 '열혈강호 온라인' IP의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.
엠게임 권이형 대표는 "'열혈강호 온라인'은 중국 시장에서 검증된 핵심 IP로, 이번 서비스 연장 계약을 통해 중국 내 IP 경쟁력을 다시 한 번 확인했다"며, "파트너사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 안정적인 운영과 IP 가치 제고에 집중해 나가겠다"고 밝혔다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
