NC문화재단, 성남에 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리' 오픈

기사입력 2026-01-13 10:18


NC문화재단, 성남에 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리' 오픈

NC문화재단, 성남에 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리' 오픈



NC문화재단은 경기도 성남시에 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리'를 새롭게 오픈했다고 밝혔다.

논산시, 수원시에 이어 성남시에 세번째로 열린 '찾아가는 프로젝토리' 사업은 서울 외 지역 청소년들에게 자기주도적 창의활동 경험을 제공하기 위해 시작됐다.

프로젝토리 성남은 성남문화예술교육센터 4층에 조성됐으며, 13일부터 오는 6월 27일까지 약 6개월간 운영된다. 운영 시간은 평일 오후 1시부터 6시, 토요일 오전 10시부터 오후 5시까지다. 일요일과 월요일은 휴무다.

프로젝토리 성남은 서울 본 공간의 운영 방식과 수평적 문화를 그대로 옮겨왔다. 전문 장비를 다루는 개러지(Garage) 등 작업 공간과 150종 이상의 다양한 도구 및 재료가 완비돼 있다. 멤버들은 자율 프로젝트를 중심으로 그룹 활동, 창의 워크숍 등 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.

성남시에 거주하지 않더라도 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년에 해당하는 연 나이 10~18세(2008~2016년생) 청소년이라면 누구나 무료로 가입이 가능하다. 가입을 위해서는 프로젝토리 공식 홈페이지에서 멤버십 신청 후 대면 상담을 진행해야 한다. 월 3회 이상 출석한 멤버에게는 활동인증서가 발급되고 프로젝토리 혜화를 이용할 수 있는 멤버십 연계 혜택이 제공된다.

박명진 NC문화재단 이사장은 "AI 시대에 미래세대를 위한 창의 교육의 중요성은 더욱 강조되고 있다"며 "청소년들이 프로젝토리에서 쌓은 작은 실패의 경험들이 미래의 큰 성공을 향한 도전으로 이어지길 바란다"고 말했다.

NC문화재단은 2012년 엔씨소프트 창립 15주년을 맞아 체계적이고 지속적인 사회적 책임활동을 위해 설립한 비영리 재단으로, 프로젝토리 성남은 엔씨소프트 컨소시엄의 지역사회 기여 활동의 일환으로 추진됐다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격 받았다" 54승 삼성 출신 특급 에이스, 감독 말실수에 퇴출 위기라니

2.

2년 15억 걷어찼는데 미계약 위기. 그런데 2년 42억원을 뿌리칠 수 있다고? KBO 최고 포수가 태풍을 몰고온다

3.

"그 선수 불참, 우리에게 굉장한 희소식이다" 대표팀 호재! 감독 인증 완료

4.

김민재 무조건 EPL-AC밀란으로 가자...뮌헨의 배신, 그렇게 신뢰가 없나 '물밑에서 센터백 영입 계획'

5.

장성우와 KT, 이번주 만난다...사실상 마지막 협상, 담판 짓고 캠프 정상 출국할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.