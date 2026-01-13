'심형탁 아들' 하루, 김재중과 미모 맞대결…화관만 썼을 뿐인데 빛이 나네('슈돌')

기사입력 2026-01-13 14:29


'심형탁 아들' 하루, 김재중과 미모 맞대결…화관만 썼을 뿐인데 빛이 나…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 꽃미남 하루와 1세대 꽃미남 김재중의 만남이 성사돼 눈길을 끈다.

14일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 604회는 '비주얼 쌍둥이의 탄생' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 이날 방송에서 하루는 아빠 심형탁의 절친인 김재중과 함께 즐거운 시간을 보낸다.

이 가운데, 하루가 화관을 쓰고 꽃미모를 뽐내 심쿵을 유발한다. 데뷔 때부터 '꽃미남 비주얼'로 유명한 김재중의 방문을 환영하기 위해 아빠 심형탁이 화관을 준비한 것. 하루는 화관을 쓰고 해사한 미소를 지어 아기 천사 비주얼로 이목을 집중시킨다.

특히 하루의 실물을 처음 본 김재중은 "아 너무 예뻐라"라며 "딸이라고 해도 믿겠다"라고 감탄을 터뜨린다. 김재중은 하루의 귀여운 모습에 눈을 떼지 못한 채 "하루는 글로벌 스타가 될 상"이라고 예언하며, 23년차 글로벌 아이돌로서 하루의 미래를 점친다고.

그런가 하면, 김재중은 "조카만 열 넷이라 육아는 자신있다"라며 육아천재의 면모를 드러낸다. 하루의 꿀잠을 위해 직접 자장가수로 데뷔하는가 하면, 하루를 품에 안고 분유까지 능숙하게 잘 먹여 '육아잘알'의 위엄을 드러낸다. 이어 예능 프로그램에서 인증 받은 요리 솜씨로 하루의 마음을 사로잡기 위해 나선다. 이 날 김재중이 하루를 위해 특별히 준비한 '김재중표 국수'에 하루가 눈을 번쩍 뜬다고. 하루는 국수를 한 입 맛보더니 논스톱 국수 원샷 먹방을 펼쳐 김재중을 뿌듯하게 만든다는 후문이다.

꽃미남 하루와 김재중의 만남과 김재중을 뿌듯하게 만든 하루의 국수 원샷 먹방은 이번주 '슈돌' 본방송에서 공개된다.

한편, KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격 받았다" 54승 삼성 출신 특급 에이스, 감독 말실수에 퇴출 위기라니

2.

2년 15억 걷어찼는데 미계약 위기. 그런데 2년 42억원을 뿌리칠 수 있다고? KBO 최고 포수가 태풍을 몰고온다

3.

"그 선수 불참, 우리에게 굉장한 희소식이다" 대표팀 호재! 감독 인증 완료

4.

김민재 무조건 EPL-AC밀란으로 가자...뮌헨의 배신, 그렇게 신뢰가 없나 '물밑에서 센터백 영입 계획'

5.

장성우와 KT, 이번주 만난다...사실상 마지막 협상, 담판 짓고 캠프 정상 출국할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.