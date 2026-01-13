‘아기가 생겼어요’ 최진혁 “미우새 신점에서 ‘아기 생긴다’ 했는데…소름…

13일 서울 신도림 더링크호텔에서 채널A 토일드라마 '아이가 생겼어요' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 최진혁. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.13/
[스포츠조선 조민정 기자 배우 최진혁이 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서의 발언과 맞물린 '기묘한 인연'을 직접 언급했다.
채널A 새 토일드라마 '아기가 생겼어요' 제작발표회가 13일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 진행됐다. 이날 행사에는 김진성 감독, 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜이 자리해 작품에 대한 이야기를 나눴다.
동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한
채널A 새 토일드라마 '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디다.
최진혁은 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 꾸준히 결혼 이야기를 해왔던 만큼 이번 작품 출연 소식을 어머니와 나눴는지에 대한 질문에 "작품에 대해서 어머니와 자세히 이야기를 나누지는 않는다"며 "내용은 사전에 차단을 하긴 했다"고 웃으며 말했다. 이어 "의외로 어머니는 작품은 작품으로만 보시는 편이다. 피드백을 주셔도 연기에 대해서만 짚어주신다"고 덧붙였다.
특히 그는 '미운 우리 새끼'에서 신점을 보러 갔던 에피소드를 언급해 눈길을 끌었다. 최진혁은 "당시 2026년에 아기가 생길 거라는 이야기를 들었었다. 그때는 깜짝 놀랐다. 이건주를 만나러 간 자리였는데 그런 말이 나와서 더 그랬다"고 회상했다. 이어 "그런데 시간이 지나고 보니 그 이야기가 다 작품에 대한 이야기였더라. 시간이 지날수록 소름이 돋는다"고 솔직한 소감을 전했다.
편성 시기와 관련한 우연도 언급했다. 최진혁은 "'아기가 생겼어요'는 사실 지난해 편성 예정이었는데 올해로 밀렸다. 그런 부분까지 겹치다 보니 더 신기하게 느껴진다"고 말했다.
한편 '아기가 생겼어요'는 동명 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 결혼은 없다고 믿던 두 남녀가 하룻밤의 선택 이후 예상치 못한 상황을 맞이하며 벌어지는 역주행 로맨틱 코미디다. 오는 17일 토요일 오후 10시 30분 채널A에서 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com