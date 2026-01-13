‘아기가 생겼어요’ 오연서 “최진혁·홍종현 동시에 나한테 직진…촬영 내내 행복”

|
[스포츠조선 조민정 기자 배우 오연서가 부모의 반응을 떠올리며 '아기가 생겼어요' 속 파격적인 장면에 대한 솔직한 생각을 전했다.
오연서는 극 중 키스신과 베드신에 대한 질문에 "길게 찍은 장면이고 '와' 할 정도로 나오기도 한다"며 "야해서라기보다는 딸이 그런 장면을 촬영하는 자체를 어머니가 쑥스러워하실 것 같다"고 말했다. 이어 "왠지 같이 보지는 못할 것 같은 느낌이다"라고 덧붙였다.
이어 극 중 로맨스에 대한 소회도 전했다. 오연서는 "멋진 직진남 최진혁 배우와 다정하고 잘생긴 홍종현 배우가 동시에 저를 좋아해주는 설정인데 촬영이지만 너무 좋았다"며 "두 분이 저를 두고 경쟁하는 장면을 찍을 때 굉장히 행복했다"고 웃으며 말했다.
'아기가 생겼어요'는 동명 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 결혼은 없다고 믿던 두 남녀가 하룻밤의 선택 이후 예상치 못한 상황을 맞으며 벌어지는 역주행 로맨틱 코미디다. 오는 17일 오후 10시 30분 첫 방송된다.
