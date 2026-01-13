‘아기가 생겼어요’ 오연서 “최진혁·홍종현 동시에 나한테 직진…촬영 내내 행복”

최종수정 2026-01-13 15:06

‘아기가 생겼어요’ 오연서 “최진혁·홍종현 동시에 나한테 직진…촬영 내내…
13일 서울 신도림 더링크호텔에서 채널A 토일드라마 '아이가 생겼어요' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 오연서. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.01.13/

[스포츠조선 조민정 기자 배우 오연서가 부모의 반응을 떠올리며 '아기가 생겼어요' 속 파격적인 장면에 대한 솔직한 생각을 전했다.

채널A 새 토일드라마 '아기가 생겼어요' 제작발표회가 13일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 진행됐다. 이날 행사에는 김진성 감독을 비롯해 배우 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

오연서는 극 중 키스신과 베드신에 대한 질문에 "길게 찍은 장면이고 '와' 할 정도로 나오기도 한다"며 "야해서라기보다는 딸이 그런 장면을 촬영하는 자체를 어머니가 쑥스러워하실 것 같다"고 말했다. 이어 "왠지 같이 보지는 못할 것 같은 느낌이다"라고 덧붙였다.

이어 극 중 로맨스에 대한 소회도 전했다. 오연서는 "멋진 직진남 최진혁 배우와 다정하고 잘생긴 홍종현 배우가 동시에 저를 좋아해주는 설정인데 촬영이지만 너무 좋았다"며 "두 분이 저를 두고 경쟁하는 장면을 찍을 때 굉장히 행복했다"고 웃으며 말했다.

'아기가 생겼어요'는 동명 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 결혼은 없다고 믿던 두 남녀가 하룻밤의 선택 이후 예상치 못한 상황을 맞으며 벌어지는 역주행 로맨틱 코미디다. 오는 17일 오후 10시 30분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.