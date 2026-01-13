롱샷 "박재범 대표, 아이돌 활동 시절 참고했냐고? 그때 태어나"
|신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 프로듀서 박재범이 인사하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
[스포츠조선 정빛 기자] 박재범이 제작한 보이그룹 롱샷(LNGSHOT)이 박재범의 아이돌 활동 당시에 대해 언급했다.
롱샷은 13일 서울 영등포 명화라이브홀에서 데뷔 EP '샷 콜러스(SHOT CALLERS)' 쇼케이스를 열고 "박재범 대표의 아이돌 활동 시절에 태어났다"라고 했다.
롱샷은 힙합, R&B 장르뿐만 아니라 대중음악 분야에서 가장 영향력 있는 아티스트이자 모어비전의 대표 프로듀서인 박재범이 최초로 선보이는 보이그룹이다. 오율, 률, 우진, 루이 네 명의 멤버로 구성됐으며, 팀명은 이름 그대로 '희박한 확률이지만 판을 뒤집기 위한 결정적인 한 방'의 의미를 담고 있다.
오율은 "대표님 덕분에 좋은 환경에서 연습하고 데뷔할 수 있어서 영광이다. 너무 감사한 마음으로 하고 있다. 언젠간 저희도 '박재범 아이돌' 수식어 넘어서 그냥 롱샷으로 인정받을 수 있도록 열심히 하겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.
이날 데뷔 쇼케이스에는 소속사 대표 박재범도 함께 자리했다. 자신의 아이돌 활동 당시를 떠올리며 "제가 아이돌 한 때가 벌써 20년 전이다. 그동안 아이돌 업계와는 떨어져 있었다고 생각한다"고 말했다.
이어 "제가 갖고 있는 방식이나 이런 것들이 특별하게 나오기에는 좋은 것 같다. 계속 재현을 할 수는 없다. 우선순위로 생각했던 것은 저에게 원동력을 주고, 자극을 주고, 진심을 줄 수 있는 그룹을 만들고 싶었다. 어느 정도 밸랜스를 잘 맞추고 싶다"고 고백했다.
박재범의 아이돌 활동 당시를 참고했냐는 질문에 우진은 "대표님의 아이돌 활동 시절에 제가 태어나서 못 봤다. 2008년에 데뷔하시지 않으셨냐. 그래서 잘은 모른다. 저는 대표님의 이미지로 힙합으로 알고 있다"고 답해, 현장의 웃음을 샀다.
롱샷의 데뷔 EP '샷 콜러스'는 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
