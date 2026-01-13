‘아기가 생겼어요’ 홍종현 “중도 합류 부담 컸지만…전화위복 기회 삼아”

13일 서울 신도림 더링크호텔에서 채널A 토일드라마 '아이가 생겼어요' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 홍종현. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.13/
[스포츠조선 조민정 기자 배우 홍종현이 채널A 새 토일드라마 '아기가 생겼어요'에 중도 합류하게 된 당시의 부담감과 현장 분위기를 솔직하게 털어놨다.
13일 오후 서울 구로구 더링크서울 더링크홀에서 열린 '아기가 생겼어요' 제작발표회에는 김진성 감독을 비롯해 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.
'아기가 생겼어요'는 결혼은 없다고 믿던 두 남녀가 하룻밤의 선택으로 얽히며 벌어지는 이야기를 그린 역주행 로맨틱 코미디. 태한주류 사장 강두준과 신제품 개발팀 과장 장희원을 중심으로 각기 다른 선택과 감정의 균열이 관계를 흔들어 놓는다. 홍종현은 우정과 사랑 사이에서 고민하다 변수를 맞는 차민욱 역을 맡았고, 김다솜은 그에게 직진하는 황미란 역으로 호흡을 맞춘다.
홍종현은 촬영이 상당 부분 진행된 뒤 합류한 데 대한 부담을 숨기지 않았다. 그는 "이미 배우들이 오랜 시간 호흡을 맞춘 상황이었기 때문에 내가 중간에 들어가 잘 어울릴 수 있을지, 혹시 폐를 끼치지는 않을지 걱정이 컸다"고 말했다. 이어 "다행히도 예전에 감독님, 오연서 선배와 잠깐이나마 함께 작업한 경험이 있었고, 그 기억이 좋게 남아 있었다. 언젠가 다시 함께하고 싶다는 생각을 했던 터라 제안을 감사한 마음으로 받아들이게 됐다"고 덧붙였다.
또한 그는 "감독님과 직접 이야기를 나누면서 '이분들과라면 해볼 수 있겠다'는 판단이 섰다"며 "내가 할 수 있는 건 주어진 시간 안에서 최선을 다하는 것뿐이라고 생각했다"고 전했다. 이어 "현장에서 배우들과 스태프들이 세심하게 도와주고 배려해줘서 준비한 것보다 더 많은 걸 보여줄 수 있었다"고 현장 분위기를 설명했다.
김진성 감독 역시 당시 상황을 떠올리며 "예상하지 못한 변수가 있었지만 전화위복의 기회로 삼고 싶었다"며 "과거 홍종현, 오연서와 작업하며 언젠가 로맨스를 함께 해보고 싶다는 생각을 했었는데 그 기회가 찾아왔다고 느꼈다"고 말했다. 이어 "무리한 부탁일 수 있었지만 위기를 함께 넘고 싶다는 제안을 흔쾌히 받아줘 정말 감사했다"고 덧붙였다.
한편 '아기가 생겼어요'는 오는 17일 오후 10시 30분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com