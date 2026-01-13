위메이드, 13일 '미르M: 모광쌍용' 중국에 정식 출시

|
위메이드는 13일 MMORPG '미르M: 모광쌍용(이하 미르M)'을 중국에 정식 출시했다고 밝혔다. 중국 안드로이드, iOS, PC 플랫폼에서 플레이할 수 있다.
위메이드는 중국 이용자의 플레이 성향과 트렌드를 반영해 전투 시스템, 장비 성장 구조, UI/UX(사용자 인터페이스·경험) 등 핵심 요소를 현지 기준에 맞춰 전면 재구성했다고 전했다. 특히 '미르M'에는 이용자 참여형 운영 모델 '미르 파트너스'가 도입된다. 파트너로 선정된 이용자는 커뮤니티 활성화, 게임 홍보 및 콘텐츠 제작, 신규 이용자 유치 등 다양한 활동에 참여하고, 기여도 등 활동 성과에 따라 인센티브와 전용 혜택을 받을 수 있다. 중국 인기 게임 스트리머 '모즈'가 파트너로 합류한다.
이와 함께 위메이드는 중국 무술감독계의 전설로 불리며 '와호장룡', '일대종사' 등 유명 영화의 액션 지도를 맡았던 위안허핑 감독을 홍보 모델로 선정했다. 위안허핑 감독의 예술적 시선을 담아 '미르M'의 액션과 무협 세계관을 깊이 있게 조명하는 홍보 영상도 공개했다.
