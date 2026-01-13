위메이드, 13일 '미르M: 모광쌍용' 중국에 정식 출시

기사입력 2026-01-13 15:15


위메이드, 13일 '미르M: 모광쌍용' 중국에 정식 출시



위메이드는 13일 MMORPG '미르M: 모광쌍용(이하 미르M)'을 중국에 정식 출시했다고 밝혔다. 중국 안드로이드, iOS, PC 플랫폼에서 플레이할 수 있다.

'미르M'은 중국에서 독보적인 성과를 거둔 위메이드의 대표작 '미르의 전설2'의 세계관과 핵심 재미를 현대적으로 재해석한 작품이다. 원작의 상징성을 담은 주요 아이템을 비롯해 8방향 그리드 전투, 쿼터뷰 시점 등 요소를 그대로 계승해 중국 이용자에게 익숙한 '미르' IP 스타일의 플레이 경험을 제공한다.

위메이드는 중국 이용자의 플레이 성향과 트렌드를 반영해 전투 시스템, 장비 성장 구조, UI/UX(사용자 인터페이스·경험) 등 핵심 요소를 현지 기준에 맞춰 전면 재구성했다고 전했다. 특히 '미르M'에는 이용자 참여형 운영 모델 '미르 파트너스'가 도입된다. 파트너로 선정된 이용자는 커뮤니티 활성화, 게임 홍보 및 콘텐츠 제작, 신규 이용자 유치 등 다양한 활동에 참여하고, 기여도 등 활동 성과에 따라 인센티브와 전용 혜택을 받을 수 있다. 중국 인기 게임 스트리머 '모즈'가 파트너로 합류한다.

이와 함께 위메이드는 중국 무술감독계의 전설로 불리며 '와호장룡', '일대종사' 등 유명 영화의 액션 지도를 맡았던 위안허핑 감독을 홍보 모델로 선정했다. 위안허핑 감독의 예술적 시선을 담아 '미르M'의 액션과 무협 세계관을 깊이 있게 조명하는 홍보 영상도 공개했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

2.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

3.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

어차피 우승은 OOO?..'흑백요리사2' 스포대로 흘러갈까

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

2.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

3.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

어차피 우승은 OOO?..'흑백요리사2' 스포대로 흘러갈까

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

3.

롯데 SON 어게인? → "아직 접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.