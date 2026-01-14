카카오게임즈, 붉은말의 해 맞아 주요 게임 3종에서 신년 시즌 이벤트 실시
카카오게임즈는 2026년 붉은 말의 해를 맞아 자사 주요 게임 3종에서 신년 시즌을 기념한 다양한 이벤트를 진행한다고 14일 전했다.
먼저 액션 MMORPG '아레스 : 라이즈 오브 가디언즈'에서는 붉은 말의 해 콘셉트를 반영한 성장 지원 이벤트 2종이 동시에 진행된다. 이용자들은 오는 21일까지 출석만으로 성장 아이템을 획득할 수 있는 '붉은 말 성장 지원 출석부'와 미션을 통해 추가 보상을 얻는 '붉은 말 7일 미션' 이벤트에 참여할 수 있다.
'붉은 말 성장 지원 출석부'에서는 출석 일수에 따라 '퀀텀 코어'를 비롯해 '슈트 코어 선택 상자', 강화 재료 등 캐릭터 성장에 필요한 핵심 아이템을 획득할 수 있으며, '붉은 말 7일 미션'에서는 일차 별 미션을 달성하고 '로얄 S-R등급 선택 소환권'을 비롯한 다양한 보상을 얻을 수 있다.
크로스 플랫폼 MMORPG '아키에이지 워'에서는 오는 21일까지 '붉게 빛나는 7일 출석 이벤트'를 통해 신년 출석 이벤트가 진행된다. 이벤트 기간 동안 매일 접속 시 기본 보상으로 50만 금화가 지급되며, 일차별로 '기록자의 인장', '별의 조각' 등 전투와 성장에 활용 가능한 다양한 귀속 아이템을 획득할 수 있다.
모바일 RPG '가디언 테일즈'에서도 오는 22일까지 병오년을 기념한 신년 한정 출석 이벤트'를 선보인다. '십이지의 말 신년 기사 코스튬'과 '말 머리 막대 검 코스튬' 등 붉은 말의 해를 테마로 한 외형 아이템과 함께 다양한 성장 재화를 획득할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
