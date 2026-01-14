정형돈, 정준하에 결국 일침 "앓는 소리 그만, 장사도 잘 되지 않냐"
[스포츠조선 김소희 기자 정형돈이 정준하에게 거침없는 일침을 날리며 웃음을 자아냈다.
14일 박명수와 정형돈은 유튜브 채널 '하와수'를 통해 '새해 첫 라이브'를 진행하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이날 박명수와 정준하는 과거 '무한도전'에서 함께 호흡을 맞췄던 정형돈에게 전화를 걸어 근황을 물었다.
전화를 받은 정형돈은 시작부터 두 사람을 디스하며 분위기를 달궜다. 그는 "오늘 ('하와수') 유튜브 PD를 만났는데 고민이 많아 보이더라. 생각보다 조회수가 안 나온다고 하더라"며 "네이버에서는 잘 됐는데 유튜브에서는 왜 안 되냐고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.
이에 박명수는 "여기 스태프들이 일을 못 한다. 너 잘 아는 스태프 없냐. 너네 스태프는 잘하던데"라고 너스레를 떤 뒤 "MBC 공채 중에 이렇게 일 못하는 애들 처음 본다"고 농담해 폭소를 자아냈다.
그러면서 박명수는 정형돈에게 유튜브 채널 출연을 부탁했다. 정형돈은 "안 될 것 같다"라고 선을 그었고, 정준하는 "형돈이 필요한 거 없냐. 우리가 너 있는 쪽으로 가겠다"라고 끈질기게 설득에 나섰다.
이에 정형돈은 "내가 형이랑 명수 형 유튜브 채널 나가서 조회수 많이 올려주지 않았냐. 그럼 된 거 아니냐"고 응수했고, 정준하는 "너 잘 나간다고 거만해진 것 같다"고 농담했다. 그러자 정형돈은 "나 '금쪽같은 내 새끼' 하나 한다. 나 유튜버다"라고 받아쳐 웃음을 더했다.
정준하는 "출연료 맞춰주겠다. 한 번만 나와 달라"고 거듭 부탁했고, 박명수는 "우리 출연료를 낮춰서라도 맞춰주겠다"고 덧붙였다. 이에 정형돈이 "형 얼만데"라고 묻자, 박명수는 "얼마 안 된다. 알면 너 운다"고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.
정준하 역시 "네가 알면 불쌍해서 바로 나올 것"이라고 했고, 이에 정형돈은 "형은 앓는 소리 좀 그만해라. 장사도 잘되지 않냐"며 정준하에게 일침을 날렸다.
박명수는 "쌍둥이 딸 잘 있냐? 용돈 100만 원씩 주겠다. 출연료는 별도다"라며 다시 출연을 유도했고, 정형돈은 "정말 출연료 맞춰줄 거냐"고 받아치며 출연에 긍정적인 신호를 보였다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.