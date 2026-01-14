[오피셜] 186cm 희소성 높은 왼발 센터백이 화성으로, 2002년생 장민준 영입
|
|
|사진=화성
[스포츠조선 김대식 기자화성FC가 2026시즌 수비 라인의 안정을 더할 핵심 자원으로 수비수 장민준을 영입했다.
2002년생인 장민준은 186cm, 80kg의 탄탄한 신체 조건을 갖춘 중앙 수비수로 경남 유스를 거쳐 전북 현대와 안산 그리너스에서 프로 무대 경험을 쌓았다.
장민준은 현대 축구에서 전술적 가치가 매우 높은 '왼발잡이 센터백'이라는 강점을 지녔다. 정교한 왼발 킥을 활용한 후방 빌드업 전개 능력이 뛰어나며, 큰 키를 활용한 제공권 장악 능력 또한 수준급이다.
중앙 수비뿐만 아니라 상황에 따라 수비형 미드필더까지 소화할 수 있어 팀의 전술 운용 폭을 넓혀줄 것으로 기대된다. 화성FC는 장민준의 합류로 수비진의 높이와 세밀함을 동시에 보강하게 됐다.
장민준은 "화성FC라는 훌륭한 팀의 일원이 될 수 있는 소중한 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다. 믿고 불러주신 만큼 그라운드에서 실력으로 증명하고 싶다. 동계 훈련 기간 동안 잘 준비해서 시즌 개막 후 팬분들께 최상의 경기력으로 인사드리겠다" 는 소감을 남겼다.
한편, 메디컬 테스트와 입단 절차를 모두 마친 장민준은 곧바로 팀 전지훈련에 합류해 2026시즌 개막을 위한 본격적인 담금질에 돌입했다.
□ 장민준 선수 프로필
·생년월일: 2002년 7월 11일
·포지션: DF
·국적: 대한민국
·신체조건: 186cm/80kg
·경력: 경남FC(2021)
전북현대모터스(2024)
안산그리너스(2025)
