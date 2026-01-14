[오피셜]"'한국의 손흥민'은 이제 없다" 토트넘, 4월 홈구장서 日 선수 없는 '일본의 날' 개최 계획

[스포츠조선 윤진만 기자토트넘 홋스퍼가 일본 대형여행사 'HIS'와 공식 파트너십 계약을 체결했다.
토트넘은 14일(한국시각), "우리 구단은 HIS를 2027~2028시즌 종료까지 일본 공식 파트너로 선정했다. HIS와 협력하여 일본팬에게 프리미엄 경험, 레전드와의 만남, 특별한 스타디움 투어 등 다양한 기회를 제공할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "이번 파트너십을 통해 2월 22일 북런던더비를 일본에서 동반 관람하는 등 매치데이에 팬들을 위한 특별한 경험을 제공할 계획"이라며 "4월 브라이튼과의 홈 경기에선 토트넘홋스퍼스타디움에서 일본 문화를 소개하는 '일본의 날' 행사도 개최할 예정"이라고 덧붙였다.
AP연합뉴스
토트넘과 브라이튼의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드는 4월 18일에 열린다. 브라이튼엔 일본 국가대표 공격수 미토마 가오루가 몸 담고 있다. '일본을 위한 날'이 될 예정이다.
토트넘에도 일본 선수가 있다. 2025~2026시즌을 앞두고 일본 가와사키 프론탈레에서 일본 국가대표 센터백 다카이 고타를 영입했다. 프리시즌 중 큰 부상을 당한 다카이는 부상 복귀 후 출전 경험을 쌓기 위해 이달 독일 보루시아 묀헨글라트바흐로 단기 임대를 떠났다. 묀헨글라트바흐는 대한민국 축구대표팀 미드필더 옌스 카스트로프가 속한 팀이다.
토트넘 공격수 도미닉 솔란케는 축구계에서 유명한 '일본 애니 덕후'다. 일본 유명 만화에 나온 캐릭터의 행동을 세리머니에 활용한다.
토트넘의 라이언 노리스 최고수익책임자(CRO)는 이날 도쿄에서 진행한 기자회견에서 "도쿄에서 HIS와 파트너십을 발표하게 되어 영광이다. 이번 협력은 프리미어리그의 세계적인 영향력을 활용해 최고의 경험을 제공한다는 공통의 목표를 지닌 두 브랜드의 콜라보레이션이다. 또한, 일본 시장에 환경 및 사회적 영향력 확대를 노릴 것이라고 했다.
HIS의 사장 겸 CEO인 모토시 야다는 "세계적인 명성을 자랑하는 토트넘과 파트너십을 맺게 돼 기쁘다. '전 세계 축구팬의 열정을 한데 모으는 것'이 우리의 목표다. 많은 축구팬이 축구의 본고장인 영국에서 경기를 관람하는 걸 꿈꾸고 있다. HIS는 가능한 한 많은 사람이 꿈을 이룰 수 있도록 노력할 것"이라고 했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com