[SC이슈] 1만3천 '안티' 양성했던 '두쫀쿠' 논란 해명..안성재 "실수했다는 생각" 피드백('셰프 안성재')

안성재 셰프는 14일 자신이 출연 중인 채널 '셰프 안성재'에서 '두바이 쫀득 쿠키'를 다시 만드는 영상을 게재했다. 앞서 딸 시영 양과 두바이 쫀득 쿠키를 만들었던 안성재는 일반적으로 알려진 '두쫀쿠'와는 다른 일명 '두바이 퍽퍽 강정'을 만들어내면서 시청자들의 원성을 샀다. 당시 1만3000여 건의 댓글이 달렸고, 이 댓글 대부분이 안성재를 비난하는 댓글이기에 웃음을 자아내기도 했다.
공개된 영상에서 안성재는 "저는 두쫀쿠가 뭔지 잘 몰랐다. 먹어 본 적도 없고, 지나가다 들어서 별 관심을 안 가졌는데 이렇게까지 화제가 될 줄은 몰랐다. 모수에 오신 손님들께 인사를 하면 '두쫀쿠는 언제 만드실 건가요?'라고 하시고, 어떤 분은 시영이 주라면서 두쫀쿠를 선물로 주시더라. 제가 실수한 게 있다는 생각이 들었다"고 말했다,
이어 등장한 시영 양은 "1만3000명이나 제 얘기를 해주시니까 고마웠다. '치킨해달라고 했더니 백숙을 해준 것과 마찬가지'라는 댓글이 기억에 남더라"고 심경을 밝혔다.
이어 안성재 셰프는 딸 시영 양의 지도 아래 정석 두쫀쿠를 만들기 시작했고, 몇 차례의 위기가 있었으나, 결국에는 시영 양의 소원대로 정석 두쫀쿠가 완성돼 관심을 모았다. 안성재 셰프는 두쫀쿠를 맛본 직후에는 "내 입에는 달다"고 했으나, 이내 딸의 편을 들며 "아빠 입에도 이게 맞다"고 말해 웃음을 자아냈다.