[오피셜] 차두리 지도 받는다...화성, 확실한 무기 갖춘 신입 루키 3인방 영입

[스포츠조선 김대식 기자화성FC가 신인 선수 황군성, 김제율, 김우진을 영입하며 2026시즌 전력 강화에 나섰다. 이번 영입은 스쿼드의 다양성을 확보하고 팀에 활력을 불어넣을 수 있는 검증된 잠재력과 실전 감각을 두루 갖춘 젊은 선수들로 구성됐다.
황군성(FW)은 중대부고 졸업 후 포르투갈로 건너가 GD 샤베스(GD Chaves)에 입단하며 유럽 축구에 도전했던 당찬 유망주로, 그 잠재력을 인정받아 지난 2025년 대한민국 U-20 대표팀에 발탁되기도 했다. 유럽 무대에서 익힌 저돌적인 돌파와 빠른 템포 적응력을 바탕으로 화성FC 공격진에 파괴력을 더할 예정이다. 황군성은 "프로 첫 시즌을 차두리 감독님과 함께할 수 있어 영광이다. 잘 배우고 준비해서 팀에 보탬이 되는 선수가 되도록 노력하겠다"라고 소감을 밝혔다.
수원FC U15와 천안제일고, 전주대를 거친 김제율(DF)은 강력한 '롱스로인' 능력을 장착한 수비수다. 희소성 있는 왼발잡이 센터백으로서 후방 빌드업 능력은 기본이고, 상대 골문 앞까지 한 번에 연결하는 투석기 같은 스로인으로 팀의 새로운 공격 옵션이 될 전망이다. 김제율은 "첫 프로의 시작을 화성에서 할 수 있어 영광이다. 팀에 빨리 적응하고 녹아들어 좋은 경기 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 각오를 전했다.
수비라인을 보강할 김우진(DF)은 전주대를 거쳐 평택시티즌(K4)에서 활약하며 이미 성인 무대 검증을 마쳤다. 폭발적인 스피드와 왕성한 활동량이 장점이며, 몸을 사리지 않는 헌신적인 수비가 트레이드 마크다. 김우진은"화성FC의 일원이 되었다는게 설레이기도 하고 동시에 책임감도 느낀다. 경기장 안팎에서의 성실함으로 팀 목표 달성에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다." 는 소감을 전했다.
메디컬 테스트와 입단 절차를 모두 마친 이들은 곧바로 동계 전지훈련에 합류해 선수들과 호흡을 맞추고 있다.