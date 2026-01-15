현주엽, 논란 후 약 없인 잠 못 자는 삶…"정신과 약 하루 20알·체중 40kg 급감"

기사입력 2026-01-15 06:01


[스포츠조선 김준석 기자 왕년의 '농구 레전드'였던 현주엽이 논란 이후 겪고 있는 심각한 후유증을 솔직하게 털어놨다.

정신과 치료를 받고 있으며, 체중이 40kg 가까이 줄어들었다는 고백에 시청자들의 안타까움이 이어졌다.

14일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 아빠하고 나하고 시즌3에는 현주엽이 출연해 논란 이후 달라진 일상과 가족이 함께 겪은 고통을 전했다.

이날 현주엽은 눈에 띄게 수척해진 모습으로 등장했다. MC 한혜진이 "살이 너무 많이 빠져 보인다"고 걱정하자, 현주엽은 "사건 이후 처음에는 한 달 만에 15kg이 빠졌고, 지금은 총 40kg 정도 감량한 상태"라고 밝혔다.

현주엽은 건강 상태에 대해서도 구체적으로 언급했다. 그는 "수면 장애와 불안 증세가 심해져 정신과 치료를 받고 있다"며 "아침에는 잠을 깨우는 약을 6알 정도 먹고, 저녁에는 수면제 포함해 14~15알 정도를 먹고 있다"고 말해 충격을 안겼다. 하루에 복용하는 정신과 약만 20알 안팎이라는 설명이다.

이 같은 변화는 현주엽 개인만의 문제가 아니었다. 그는 "혼자 겪는 일이었다면 괜찮았을 텐데, 아이들과 아내까지 함께 힘든 시간을 보내야 했던 게 가장 괴로웠다"며 "온 가족이 약을 먹고 있는 상황"이라고 털어놨다.

특히 첫째 아들 준희와의 관계는 논란 이후 크게 멀어졌다고 밝혔다. 현주엽은 "준희가 병원에 있는 시간이 가장 길었고, 그때부터 말을 거의 하지 않는다"며 "말을 걸기도 부담스러울 정도로 마음의 문을 닫았다"고 말했다.

방송에서는 아들 준희의 고백도 공개됐다. 준희는 "아빠는 나의 꿈이자 가장 멋진 사람이었다"며 "하지만 지금은 '망가진 영웅'"이라고 표현해 현주엽을 울컥하게 만들었다. 이를 들은 현주엽은 "아들의 마음을 이렇게 직접 들은 건 처음이라 생각이 많아졌다"고 씁쓸한 심경을 전했다.


준희 역시 아버지의 논란 이후 정신과 치료와 입원을 겪었다고 밝혔다. 그는 "안 좋은 생각도 했었고, 치료를 받으며 입원도 했다"고 고백했고, 현주엽은 "자식이 그런 생각을 했다는 사실을 알았을 때 부모로서 마음이 완전히 무너졌다"고 말했다.

한편 현주엽은 농구 해설가와 감독, 예능인으로 활발히 활동하며 연예대상 최우수상까지 받았지만, 논란 이후 방송 활동을 중단했다. 이번 방송은 그가 처음으로 논란 이후의 상처와 가족의 이야기를 공개한 자리로, 큰 울림을 남겼다.

