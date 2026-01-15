[SC리뷰] '임라라♥'손민수, 육아 중 오열 "아빠가 미안해" 눈물 ('슈돌')

지난 14일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 604회는 '비주얼 쌍둥이의 탄생' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께했다. 특히 이날 '슈돌'에 새로운 가족 손민수, 임라라 부부와 생후 59일 된 신생아 쌍둥이 강단남매 손강, 손단이 첫 등장해 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사로잡았다. 강단남매의 합류는 기분 좋은 시청률 상승으로 이어졌다. 이날 '슈돌'의 전국 시청률은 3.4%를 기록하며 시청률 상승 부스터를 가동시켰다. (닐슨코리아 기준)
사진 출처=KBS
손민수와 임라라 부부는 2014년부터 9년간 연애한 뒤 2023년 5월 결혼했고, 지난해 연말 세상 둘도 없는 쪼꼬미들 강이와 단이를 낳았다. 강단남매의 탄생 과정은 그 자체로 감동이었다. 시험관 시술로 강단남매를 만난 엄마 임라라는 임신 5주부터 시작된 입덧과 온몸에 두드러기가 번지는 임신 소양증을 겪었고, 산후 출혈로 위험한 순간이 이어지기도 했다. 손민수는 "라라가 화장실에 들어간 후 물소리가 계속 나는 줄 알았는데 계속 출혈이 있어 나는 소리였다"라며 심각했던 당시 상황을 전했고, 임라라는 "중환자실에 가서 수혈하고 치료 받을 만큼 몸이 안 좋았는데 '한번만 살려주시면 아이들 잘 키워보겠다'고 기도했고, 기적처럼 아이들과 다시 만날 수 있었다"라고 고백해 먹먹함을 자아냈다.
하루하루를 이겨낸 끝에 탄생한 소중한 존재가 바로 강이와 단이었다. 2분 차이로 태어난 남매는 먹성도 성격도 정반대의 모습으로 엄마, 아빠는 물론 시청자들에게도 미소를 안겼다. 엄마 임라라는 "강이는 순하고 물을 좋아해 '물만두', 단이는 볼이 빵빵하게 올라와 '왕만두'라고 부른다"라며 아이들의 앙증맞은 만두 매력을 공개했다. '물만두' 같은 오빠 강이는 울음도 1초면 끝나는 순둥이였고, '왕만두' 매력의 소유자 단이는 우렁찬 목청과 엄마를 닮은 먹성을 자랑하는 귀요미로 첫 등장부터 심쿵을 유발했다.
손민수는 육아 중 오열로 랜선 이모, 삼촌들의 깊은 공감을 이끌었다. 동화책을 읽어주다가 오열하고, 분유를 먹인 후 트림을 시키던 중 단이가 토를 하자 "아빠가 미안해"라며 눈물을 흘리는 등 역대급 오열 아빠의 등장을 알렸다. 또한 손민수의 서툴렀지만 진심 어린 육아도 감동을 선사했다. 두 아이를 안고 기저귀를 갈며 분유를 먹이고, 아이들의 상태를 꼼꼼히 체크한 뒤 육아일지를 작성하는 초보아빠의 모습은 강이와 단이를 향한 사랑을 전하기에 충분했다.