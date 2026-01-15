[공식] '케간세'로 미미했던 나영석 사단, '대체 등산을 왜 하는 건데?'로 넷플릭스 재도전

기사입력 2026-01-15 09:06


[공식] '케간세'로 미미했던 나영석 사단, '대체 등산을 왜 하는 건데…

[스포츠조선 문지연 기자 미미했던 '케냐 간 세끼' 이후 나영석 사단이 넷플릭스에 재도전한다.

넷플릭스 예능
'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다. 등산이라고는 자발적으로 해본 적이 없는 이들이 한 번 빠지면 헤어나올 수 없는 매력을 지닌 가장 혹독하고도 아름다운 한국의 설산에 도전장을 내미는 것. 제목 그대로 '대체 등산을 왜 하는 건데?'라고 묻는 이들에게 답이 되는 예능이 될 것으로 기대를 모은다.

K-등산을 결심한 출연진은 현 시점 대한민국에서 가장 핫한 대세 4인방 카더가든, DAY6(데이식스) 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔이다. 독보적인 음색의 아티스트이자 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에서 촌철살인 입담으로 공감을 불러일으켰던 카더가든, DAY6의 '본업 천재' 드러머 막내이자 능글맞고 통통 튀는 친화력의 도운, '폭군의 셰프', '캐셔로' 등을 통해 글로벌 스타로 등극한 예능 블루칩 이채민, 무대 위 시크한 아우라와 대비되는 엉뚱한 매력, 무한 체력의 올데이 프로젝트 타잔이 함께 한다. 지금껏 본 적 없는 새로운 콘셉트 속, 예측 불가한 케미스트리가 궁금증을 자극한다. 여기에 고행을 자처하는 4인방의 웃음 한가득, 눈물 한방울이 교차하는 등반 여정이 재미와 감동을 선사할 예정이다.

'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 '예능 미다스의 손' 나영석 사단의 신규 예능이라는 점에서 뜨거운 기대가 쏠린다. 새로운 캐스트들과 색다른 콘셉트가 동반한 '등산 버라이어티' 신설을 예고하며 나영석 사단과 넷플릭스의 협업 시너지를 다시 한번 기대하게 한다.
'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 '뿅뿅 지구오락실'과 '서진이네', '신서유기' 시리즈 등을 통해 유쾌한 웃음을 만들어온 박현용 PD가 연출을 맡는다.

박현용 PD는 "'함께 고생하면 금방 친해진다'는 말처럼 일면식도 없던 네 남자가 한겨울 영하 20도의 설산을 오르내리며 급속도로 가까워지는 과정은 가장 큰 관전 포인트"라면서 "등산의 매력을 이해하지 못했던 이들이 K-등산의 재미를 어떻게 느끼고 성장하게 될지 많은 기대 부탁드린다"라고 전해 더욱 기대감을 증폭시킨다.

'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

