[공식] '유느님' 유재석의 '유퀴즈', 웨이브서 본다..라인업 추가

[스포츠조선 문지연 기자 웨이브가 tvN 간판 예능인 ' 유 퀴즈 온 더 블럭'을 포함해 라인업을 추가했다.
웨이브는 지난 12일부터 '유 퀴즈 온 더 블럭', '벌거벗은 세계사'를 포함해 '차가네', '퍼펙트 글로우', '헬스파머' 등 tvN 대표 예능 콘텐츠 서비스와 신규 예능 콘텐츠 서비스를 제공하고 있다고 15일 밝혔다.
웨이브는 앞서 '신사장 프로젝트', '첫, 사랑을 위하여', '스프링 피버' 등 tvN 최신 드라마를 동시 공개하며 이용자들의 호응을 얻은 바 있다. 올해 공개되는 드라마 tvN 신작 드라마 '내일도 출근' 등도 웨이브에 제공될 예정이다.
이번 대규모 콘텐츠 수급을 통해 웨이브 이용자들은 드라마부터 예능까지 tvN의 다채로운 콘텐츠를 편리하게 즐길 수 있게 됐다. 특히 웨이브는 가장 빠른 VOD(다시보기) 서비스를 위해 tvN 주요 콘텐츠를 본 방송 시작 직후 5분 이내 '퀵VOD'로 제공한다.
새롭게 추가된 예능 라인업은 대중성과 화제성을 모두 갖춘 작품들로 구성됐다. 대한민국 대표 토크쇼 '유 퀴즈 온 더 블럭'과 각 분야 전문가들이 들려주는 언택트 세계사 여행 '벌거벗은 세계사', 차승원과 추성훈의 만남으로 화제를 모으고 있는 '차가네'가 공개된다. 이 밖에도 추성훈, 허경환, 백호, 아모띠 등이 출연해 눈길을 끌고 있는 농지컬(농사+피지컬) 프로젝트 '헬스파머', K-뷰티의 지속가능성을 보여주며 종영한 최초의 글로벌 뷰티 리얼리티 '퍼펙트 글로우' 등이 순차적으로 서비스 된다.
웨이브는 지난 하반기 JTBC 예능·드라마 대거 업데이트와 OCN 시리즈 수급에 이어, 이번 tvN 예능 라인업 보강으로 지상파·종편·CJ ENM 등 주요 방송사와의 협력을 전방위적으로 확대하며 '콘텐츠 라이브러리' 경쟁력을 지속 강화하고 있다.
웨이브 관계자는 "이용자들이 웨이브 안에서 더 폭넓은 선택지를 가질 수 있도록 tvN 드라마에 이어 예능까지 콘텐츠 수급 범위를 확대했다"며 "앞으로도 다양한 장르의 인기 콘텐츠를 지속적으로 확보해 시청 편의성을 높여 나가겠다"고 말했다.
한편, 웨이브는 최근 2026년 공개 예정 콘텐츠 라인업을 통해 오리지널 예능 '피의게임X(가제)', '사상검증구역: 더 커뮤니티' 시즌2, '베팅 온 팩트', '남의연애 시즌4', '스탠 바이 미' 등을 포함한 공개 예정작을 발표한 바 있다. 아울러 '판사 이한영', '은애하는 도적님아' 등 주요 방송 콘텐츠 또한 상시 서비스하며 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있다.