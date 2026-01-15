'71세' 박일준, 안타까운 가족사 "친母에게 3살에 버려져...이름도 없었다" ('특종세상')
[스포츠조선 정안지 기자 가수 박일준이 출생의 비밀을 고백했다.
15일 MBN '특종세상' 측은 "70년대 혼혈 가수 박일준 근황"이라며 예고편을 공개했다.
이날 박일준은 "나를 보육원에 버리고 갔다"며 세 살 때 친모에게 버려진 뒤 평생의 상처로 남은 출생의 비밀을 고백했다.
그는 "자기도 어쩔 수 없으니까 나라는 혹이 하나 생겼으니까 이걸 가지고 다니면 자기도 못 먹고 살지 않나"라고 말해 안타까움을 자아냈다.
박일준은 "그때만 해도 내가 이름이 없었다더라. 그래서 '개똥이'라고 불렀다더라"며 "그런 나를 양부모님이 데리고 와서 키웠다"며 고마운 마음을 전했다.
이후 양부모님의 위패가 모셔진 곳을 찾은 박일준은 "너무 죄송하다. 늦게 왔다. 용서해달라. 다음 집에서 어머니, 아버지 잘 모시겠다"며 눈시울을 붉혀 그에게 어떤 사연이 있을지 관심이 모아졌다.
