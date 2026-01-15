'71세' 박일준, 안타까운 가족사 "친母에게 3살에 버려져...이름도 없었다" ('특종세상')

기사입력 2026-01-15 11:24


'71세' 박일준, 안타까운 가족사 "친母에게 3살에 버려져...이름도 …

'71세' 박일준, 안타까운 가족사 "친母에게 3살에 버려져...이름도 …

'71세' 박일준, 안타까운 가족사 "친母에게 3살에 버려져...이름도 …

[스포츠조선 정안지 기자 가수 박일준이 출생의 비밀을 고백했다.

15일 MBN '특종세상' 측은 "70년대 혼혈 가수 박일준 근황"이라며 예고편을 공개했다.

이날 박일준은 "나를 보육원에 버리고 갔다"며 세 살 때 친모에게 버려진 뒤 평생의 상처로 남은 출생의 비밀을 고백했다.

그는 "자기도 어쩔 수 없으니까 나라는 혹이 하나 생겼으니까 이걸 가지고 다니면 자기도 못 먹고 살지 않나"라고 말해 안타까움을 자아냈다.


'71세' 박일준, 안타까운 가족사 "친母에게 3살에 버려져...이름도 …
박일준은 "그때만 해도 내가 이름이 없었다더라. 그래서 '개똥이'라고 불렀다더라"며 "그런 나를 양부모님이 데리고 와서 키웠다"며 고마운 마음을 전했다.

이후 양부모님의 위패가 모셔진 곳을 찾은 박일준은 "너무 죄송하다. 늦게 왔다. 용서해달라. 다음 집에서 어머니, 아버지 잘 모시겠다"며 눈시울을 붉혀 그에게 어떤 사연이 있을지 관심이 모아졌다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

포미닛 허가윤, 친오빠 유품 정리하며 오열 "일만 하다 갑자기 떠나, 내 삶도 변해"

2.

故 이재명 성우, '둘리' 고길동 아저씨와 눈물의 이별...오늘(15일) 1주기

3.

손민수♥임라라, 쌍둥이 출산 후 대량 출혈..."살인사건 현장 같았다"

4.

현주엽, 논란 후 약 없인 잠 못 자는 삶…"정신과 약 하루 20알·체중 40kg 급감"

5.

손담비 "시부모랑 연락 無, 내게 관심 없다"..시월드 스트레스 제로

연예 많이본뉴스
1.

포미닛 허가윤, 친오빠 유품 정리하며 오열 "일만 하다 갑자기 떠나, 내 삶도 변해"

2.

故 이재명 성우, '둘리' 고길동 아저씨와 눈물의 이별...오늘(15일) 1주기

3.

손민수♥임라라, 쌍둥이 출산 후 대량 출혈..."살인사건 현장 같았다"

4.

현주엽, 논란 후 약 없인 잠 못 자는 삶…"정신과 약 하루 20알·체중 40kg 급감"

5.

손담비 "시부모랑 연락 無, 내게 관심 없다"..시월드 스트레스 제로

스포츠 많이본뉴스
1.

'아시아 호랑이' 한국 어디로 갔나...'대망신' 하룻강아지 다됐다, 중국 또또또 무시 "우즈벡이 더 무서워"

2.

깜짝 소식! "손흥민 당장 토트넘 돌아와" 메시(39세, 맨시티), 선수 경력 첫 EPL 진출 가능성 점화..."요구 연봉 지불 가능"

3.

무려 23년 차인데, "배찬승 공 무섭다. 더 무서운 건…" 돌아온 우승청부사의 원픽, "최대 이변은 김현수"

4.

[오피셜] 토트넘 미쳤다, 잉글랜드 국가대표 하이재킹 대성공! 완전 영입 완료..."정말로 토트넘에 오고 싶었다"

5.

복수 구단이 오퍼냈다더니…메이저리그 도전 포기하고 국내 잔류, 36세 우완투수 현실적인 선택[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.