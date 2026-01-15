"폰세 공 쳐보고 싶었는데…" 신구장 중원 누빌 아기독수리, 19세 오재원의 당당한 포부 "개막전→100안타→신인상" [인터뷰]

[대전=스포츠조선 김영록 기자 "메이저리그는 너무 먼 미래라…전 가까운 목표부터 짧게짧게 생각하는 스타일입니다."
2026년 신인드래프트 전체 3번픽. 한화 이글스 오재원은 야구계의 뜨거운 관심에 어울리게 당당하고 자신감 넘치는 모습이었다.
데뷔 시즌부터 한화의 주전 중견수를 다툴 인재로 주목받고 있다. 14일 대전 KBO 신인 오리엔테이션 현장에서 만난 오재원은 "생각보다 절 많이 기대해주시는 팬들의 마음이 느껴집니다"며 설렘을 감추지 못했다.
이날 행사에선 프로야구 레전드 이대호가 '신인의 자세'에 대한 강연을 했다. 이날 이대호는 '첫인상이 중요하다', '시간에 대한 책임감을 가져라', '프로로서의 몸관리가 필요하다', '야구장 밖에서도 항상 가슴에 팀 로고가 있다고 생각하라' 등 디테일이 가득한 말들로 신인들의 마음을 울렸다.
오재원은 앞서 이대호가 유튜브 촬영차 유신고를 찾았을 때 뜨거운 찬사를 받았던 선수. 오재원은 Q&A 시간에 직접 손을 들고 "한시즌 꾸준하게 어떻게 컨디션을 관리해야 합니까"라는 질문을 던졌다.
KBO 신인 오리엔테이션 이대호. 사진제공=KBO
이에 이대호는 "내 목표는 144경기 전경기 출전이다. 선수 시절 체중이 135㎏이지만, 3루도 서고 1루도 섰다"면서 자신의 비결로 '비시즌 철저한 다이어트', '매일 아침 사우나, 뜨거운물 찬물 왕복 3번', '경기전 최고 속도로 스프린트 3번, 많으면 5번'을 제시했다.
이대호는 '슬럼프를 극복하는 방법'에 대해서는 "슬럼프는 시간이 지나면 어떻게든 극복이 된다. 그 시간을 줄여야한다. 늘 하던 루틴대로 준비하는게 가장 중요하다. 가장 나쁜 행동은 폼을 바꾸는 것이다. 안 좋은 폼이나 행동은 코치님들이 찾아준다. 지금 당장은 긍정적인 생각을 하고, 내가 좋을 때 영상을 찾아봐라. 쉴때는 좋은 생각만 하고, 경기할 때 더 집중하라"는 조언을 건넸다.
또 "자기가 만족하는 노력은 노력이 아니다. 남들이 하지 마라 그만하라고 말릴 정도 돼야 노력하는 것"이라고 강조했다.
오재원은 "굉장히 와닿는 답변이었어요. 이대호 선배님은 예전에도 TV로는 많이 봤는데, 유튜브나 야구예능을 통해, 또 오늘까지 실제로 자주 뵐 수 있어서 영광스럽네요"며 웃었다. 이어 "말씀해주신대로 신인답게 운동장 안에서도, 밖에서도 항상 조심하겠습니다"고 강조했다.
신인 드래프트 오재원. 스포츠조선DB
오재원은 1m77의 키에 다부진 체형을 지녔다. 그는 "고등학교 때부터 웨이트를 열심히 하긴 했는데, 아직 많이 부족합니다. 김혜성(LA 다저스) 선배님 같은 몸을 만들고 싶습니다"라고 덧붙였다.
운전면허 취득을 비롯해 성인이 되면 하고 싶은 일이 많았는데, 지금은 모든 유혹을 다 끊고 야구에만 집중하고 있다고. 오재원은 "서울 올라오려고 대전역에 가면 절 알아보시는 분들이 많더라고요. 응원해주시는 팬들의 마음이 얼마나 큰지 느낍니다"라고 강조했다.
이날 현장에는 10개 구단 140명의 신인들이 총 집결했다. 오재원은 "친구들을 다시 만나니 좋고, 대표팀 친구들도 다시 볼 수 있고, 이중에서 신인상이 나올 수도 있다 생각하니 경쟁심도 생깁니다"면서 "한화에 (이)원석이 형이나 (이)진영 선배님처럼 좋은 선수들이 많습니다. 열심히 배우겠습니다. 이번 시즌 주전 경쟁을 해보고 싶습니다"라는 포부도 드러냈다.
한화 신인 단체. 사진제공=KBO
"사실 올해 프로에서 폰세 선수 공을 꼭 쳐보고 싶었는데 메이저리그로 가셔서 아쉽습니다. (메이저리그 진출해서 다시 만나라는 말에)너무 먼 미래라서…전 목표를 짧게 잡는 편입니다. 우선 KBO리그에서 좋은 성적을 내고 싶습니다. 올해만 보면 가장 먼저 개막전 엔트리에 들고 싶고, 신인 100안타 쳐보고 싶고, 신인상을 받고 싶습니다."
한화는 역대 4명의 신인상 수상자(이정훈 김태균 류현진 문동주)가 있다. 다만 야수 신인상은 2001년 김태균이 마지막이다. 오재원은 "쉬운 일이 아니기 때문에 더 욕심이 납니다. 한번 도전해보겠습니다"라며 미소지었다. 강력한 신인상 라이벌로는 자신보다 앞에서 뽑힌 박준현(키움 히어로즈) 신재인(NC 다이노스)을 꼽았다.
"제 가장 큰 장점은 스피드와 수비범위, 타격에서는 컨택 능력입니다. 야구장에 서보니 정말 넓고, 또 최신 야구장이기도 하고, 마음껏 뛰어다닐 생각을 하니 기분이 좋습니다. 호주 스프링캠프에 가게 되면 김경문 감독님께 제 장점을 다 보여드리고 싶습니다. 또 (롤모델인)문현빈 선배님께도 많이 배우겠습니다."