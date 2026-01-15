엔씨소프트, 국내 서브컬처와 MMORPG 개발사에 전략적 투자로 신규 IP 확보

기사입력 2026-01-15 14:48


엔씨소프트는 글로벌 퍼블리싱 사업 확장 및 신규 IP 확보를 위해 2개의 국내 게임 개발사에 전략적 투자를 진행했다고 밝혔다.

투자 대상은 서브컬처 전문 개발사 디나미스 원과 MMORPG 전문 개발사 덱사스튜디오다. 두 스튜디오는 장르별 대표 성공작의 핵심 개발 인력을 중심으로 2024년 설립됐으며 장르에 대한 전문성과 검증된 개발 역량을 보유하고 있다고 엔씨소프트는 전했다. 이번 투자를 통해 두 회사가 개발 중인 신규 IP의 판권을 확보, 글로벌 퍼블리싱 사업 확장과 국내외 개발 클러스터 확충에 속도를 높인다는 계획이다.

디나미스 원은 서브컬처 장르에 전문성을 가진 게임 개발사다. 현재 미공개 신작 '프로젝트 AT(가칭)'를 자체 개발중이다. '프로젝트 AT'는 '마법'과 '행정'이 중심 테마인 신전기 서브컬처 RPG로, 디나미스 원이 기존 프로젝트 중단 이후 새롭게 개발에 착수한 프로젝트다. 엔씨소프트는 이 게임의 국내외 퍼블리싱을 맡으며 포트폴리오 다각화와 서브컬처 개발 클러스터 구축을 지속 추진한다.

덱사스튜디오는 성공 경험을 보유한 MMORPG 전문 개발 인력이 주축이 된 개발사로, 높은 수준의 그래픽과 액션성을 지닌 신규 IP '프로젝트 R(가칭)'을 개발하고 있다. 엔씨소프트는 장기간 축적한 MMORPG 서비스 운영 노하우를 바탕으로 '프로젝트 R'의 국내외 퍼블리싱을 담당한다. 덱사스튜디오의 개발력과 엔씨소프트의 MMO 사업 조직 역량을 결합해 최상의 시너지 창출을 기대한다.

엔씨소프트 박병무 공동대표는 "이번 투자는 우수한 개발 히스토리와 실행력을 입증한 외부 개발사에 대한 전략적 투자"라며, "앞으로도 다양한 장르에 대한 투자를 지속하며 글로벌 퍼블리싱 경쟁력 강화와 장르별 개발 클러스터 확충에 집중하겠다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

