엔씨소프트, 국내 서브컬처와 MMORPG 개발사에 전략적 투자로 신규 IP 확보

엔씨소프트는 글로벌 퍼블리싱 사업 확장 및 신규 IP 확보를 위해 2개의 국내 게임 개발사에 전략적 투자를 진행했다고 밝혔다.
디나미스 원은 서브컬처 장르에 전문성을 가진 게임 개발사다. 현재 미공개 신작 '프로젝트 AT(가칭)'를 자체 개발중이다. '프로젝트 AT'는 '마법'과 '행정'이 중심 테마인 신전기 서브컬처 RPG로, 디나미스 원이 기존 프로젝트 중단 이후 새롭게 개발에 착수한 프로젝트다. 엔씨소프트는 이 게임의 국내외 퍼블리싱을 맡으며 포트폴리오 다각화와 서브컬처 개발 클러스터 구축을 지속 추진한다.
덱사스튜디오는 성공 경험을 보유한 MMORPG 전문 개발 인력이 주축이 된 개발사로, 높은 수준의 그래픽과 액션성을 지닌 신규 IP '프로젝트 R(가칭)'을 개발하고 있다. 엔씨소프트는 장기간 축적한 MMORPG 서비스 운영 노하우를 바탕으로 '프로젝트 R'의 국내외 퍼블리싱을 담당한다. 덱사스튜디오의 개발력과 엔씨소프트의 MMO 사업 조직 역량을 결합해 최상의 시너지 창출을 기대한다.