'소울 스트라이크', 글로벌 업데이트 통해 QWER과 컬래버 콘텐츠 확장

기사입력 2026-01-15 14:56


컴투스홀딩스는 '소울 스트라이크(Soul Strike)'의 글로벌 업데이트를 통해 QWER과의 컬래버레이션 콘텐츠를 확장했다고 15일 밝혔다.

기존 컬래버의 흥행 성과를 바탕으로 콘텐츠의 완성도를 높이는 동시에 성장 부담을 완화해 보다 많은 이용자가 더 즐겁게 컬래버를 즐길 수 있도록 업데이트 됐다고 회사측은 설명했다.

신화 동료 쵸단, 마젠타, 히나, 시연은 초월 최대 단계가 기존 3단계에서 5단계까지 확장돼 한층 강력한 성장이 가능해졌다. 또 컬래버 스킬 '눈물참기'도 최대 초월 단계가 확장되며, 멤버별로 신규 애장품이 추가됐다. 멤버들의 별명을 모티브로 한 유일 등급 펫 5종은 각성 단계가 확장되어 전투에서 강력한 지원 능력을 발휘한다.

새로운 신화 스킬과 유물도 추가됐다. 신규 스킬 '눈덩이 폭탄'은 단단한 눈뭉치를 투척해 폭발 피해를 입히는 스킬로, 진화에 따라 빙결된 적에게 중복 피해를 줄 수 있다. 이밖에 신규 유물 '타락 천사의 성서'는 공격력과 치명타 확률을 높이고, 최종 피해량을 증가시키는 효과를 낸다.

업데이트를 기념한 다양한 이벤트도 열린다. 'QWER 로드맵 이벤트'에서는 주요 이벤트 미션을 수행해 축적한 포인트로 다양한 보상을 얻을 수 있다. 새롭게 추가된 애장품을 얻을 수 있는 '애장품Ⅱ 확정 상자'을 비롯해 'QWER 유일 펫 픽업 소환권', 'QWER 랜덤 소환권' 등이 보상으로 마련된다. 신화 동료 '란', '애장품 상자', '이차원의 기억결정' 등을 소환할 수 있는 이벤트 던전 '바람의 사원 복맞이 의식'도 새롭게 열렸다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.