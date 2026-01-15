카카오게임즈, '배틀그라운드' 오프라인 PC방 행사 '배그마블 PC방 전국 일주' 개최
카카오게임즈는 크래프톤 산하 펍지 스튜디오가 개발하고 자사가 서비스 중인 'PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)'의 오프라인 PC방 행사 '배그마블 PC방 전국 일주'를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 '배틀그라운드' 이용자와의 접점을 확대하고 지역 기반 오프라인 소통을 강화하기 위해 마련된 전국 투어 형태의 이벤트로, 17일부터 2월 21일까지 매주 토요일 인천, 대전, 대구, 광주, 제주 등 총 5개 지역의 PC방에서 순차적으로 진행된다.
'배그마블 PC방 전국 일주'는 각 지역별로 100명의 참가자를 모집해 이벤트 매치 2판과 솔로 매치 2판까지 하루 총 4경기를 진행한다. 여기에 '미라클', '윤루트' 등 지역별로 모두 다른 스트리머가 현장을 방문해 참가자와 함께 플레이하며 행사의 몰입감을 높일 예정이다.
솔로 매치는 지역별 총상금 200만 원 규모로 운영되며, 매 경기 우승자에게는 50만 원의 상금이 즉시 지급된다. 한 참가자가 두 차례 1위를 기록할 경우 최대 100만 원의 상금을 획득할 수 있다.
참가자 전원에게는 '1,000 G-코인 쿠폰'과 '배그마블' 한정 제작 후드티가 제공되며, 이벤트 매치 결과에 따라 추가 G-코인 보상도 지급된다. 이와 함께 벤큐 조위 게이밍 마우스 및 마우스패드, 카카오프렌즈 굿즈 등 다양한 경품이 마련됐다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
