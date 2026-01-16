이승우, '이미주 결별' 송범근과 클럽行..시즌 종료후 즐긴 해방의 날(미우새)

기사입력 2026-01-16 10:39


이승우, '이미주 결별' 송범근과 클럽行..시즌 종료후 즐긴 해방의 날(…

[스포츠조선 김소희 기자 축구선수 이승우의 집이 최초로 공개된다.

18일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 2025년 K리그1과 코리아컵 더블 우승의 주역인 축구선수 이승우의 '흥생흥사' 일상이 처음으로 공개된다.

지난 12월 코리아컵 우승컵을 들어 올리며 K리그1 우승과 함께 '더블 우승' 타이틀을 거머쥔 축구팀의 에이스이자 'K리그 한국인 연봉 1위'에 오른 이승우가 SBS '미운 우리 새끼'에 등장했다. 특히 이승우의 누나라고 해도 믿을 정도의 최강 동안 어머니가 등장해 스튜디오의 감탄을 자아냈다.

이날 방송에서 이승우의 집이 최초 공개된다. 이승우의 집은 미니멀한 인테리어가 돋보이면서도 자기애만큼은 가득 담겨있다고 해 궁금증을 자아낸다. 매력 넘치는 춤 세리머니로 매번 화제가 되는 이승우는 집에서도 '흥생흥사' 모먼트를 가감 없이 뽐냈다. 특히, 넘치는 흥을 풀기 위해 집안에서는 상상도 하기 힘든 '이것'을 시도해 스튜디오가 크게 술렁였다. 과연, 흥풀이에 심취한 이승우 집의 비밀은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.


이승우, '이미주 결별' 송범근과 클럽行..시즌 종료후 즐긴 해방의 날(…
한편, 이승우는 성공적인 축구 시즌 종료 후 해방의 날을 제대로 누리는 모습을 공개했다. 소속 축구팀 클럽하우스를 찾아 마무리 운동을 하며 '본업 천재' 모습을 뽐낸 이승우는 곧장 클럽으로 향해 절친한 골키퍼 송범근을 만나 자유를 만끽했다. 이승우는 바르셀로나 유소년팀을 시작으로 유럽 무대를 누볐던 경력을 살려(?) 스페인 스타일 댄스를 선보이는가 하면, 사랑까지 스페인에서 배웠다며 첫 키스 경험담까지 털어놨다. 거침없는 국제 러브스토리 공개에 이승우 母조차 "처음 들어본다"라며 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다. 과연 '자유로운 영혼' 이승우의 러브스토리는 어떨지, 어디로 튈지 모르는 '흥부자' 이승우의 일상은
18일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 최초 공개된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 축구 치욕도 이런 치욕이 없다...2살 동생들에게 처참한 패배→일본+우즈벡은 19살, 심지어 중국도 20살 위주

2.

손흥민 5년만 젊었다면 레알 마드리드 갔을까..."SON 영입 실패 후회" 클롭 은퇴 번복 가능성 "레알행 진지하게 고려"

3.

'巨人 타격코치' 괜히 가겠나…"이승엽, 日 가장 괴롭힌 선수" 조명

4.

그야말로 핵폭탄급 결정! 손흥민, 존슨 이어 텔까지 내보냅니다…판단력 흐려진 프랭크→경질 압박에 정신 못 차린다

5.

"스키장? 한번도 안가봤다" → "은퇴 4년, 아직도 150㎞ 직구 친다"…레전드 이대호가 보여준 프로의 '자격' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.