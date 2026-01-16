[인터뷰③] '프로젝트 Y' 이환 감독 "삭발 감행한 정영주, 너무 멋있어…꼭 써먹고 싶었다"

[스포츠조선 안소윤 기자 이환 감독이 영화 '프로젝트 Y'를 위해 삭발을 감행한 배우 정영주의 노력을 치켜세웠다.
이환 감독은 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "영주 선배가 뮤지컬 시상식에서 삭발한 모습을 보고, 저희 영화에서 꼭 써먹고 싶었다"라고 했다.
21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다.
특히 '프로젝트 Y'에는 정영주가 삭발한 모습으로 등장하며 파격 연기 변신에 나섰다. 이환 감독은 "영주 선배가 뮤지컬 시상식에서 삭발한 사진을 봤다. 원래 제가 댓글을 안 보는데, 희화화하는 댓글이 많더라. 반면 저는 제가 대중으로서 봐왔던 선배의 모습이 아니기 때문에, 너무 멋있어서 꼭 써먹고 싶었다"고 비화를 전했다.
캐스팅 과정에 대해선 "제가 이재균과 '박화영'을 같이 했는데, 이재균이 영주 선배와 친하더라. 이재균이 군 입대 후 휴가 나왔을 때, 셋이서 같이 식사하는 자리가 있었다. 그러면서 자연스럽게 시나리오를 드리게 됐고, 선배를 사무실로 초대했다. 일부러 모니터에 선배가 삭발한 사진을 띄워놓고, 이대로 해달라고 말씀드리니까 선배가 그럴 줄 알았다고 하셨다"고 말했다.
오마이걸 멤버이자 배우 유아는 '프로젝트 Y'를 통해 스크린에 데뷔했다. 이환 감독은 "TV로 유아를 봤을 때 되바라지고 솔직하기도 한데, 이쁘게 잘 포장하더라. 왠지 저희 영화에서 거칠고 다른 면모를 보여줄 수 있는 좋은 배신감을 줄 수 있을 것 같았다. 배우보다 더 효과적일 것 같았다"고 전했다.
이어 "근데 막상 만나보니 너무 맑고 밝더라. 이 영화를 작업하기 위해 이 배우를 써도 되나 싶더라. 안 그래도 아이돌로 데뷔하기 위해 연습생 때부터 엄청난 노력을 하며 올라왔을 텐데, 괜히 이 친구를 망쳐놓는 게 아닐까 싶었다. 그러고 제가 며칠 이따가 다시 만나서 이 작품 안 하셔도 된다고 하고 이유를 설명했다. 이 기회가 아니어도 또 다른 기회가 있을 것 같다고 했는데, 유아가 이 작품을 통해 새로운 면모를 보여주고 싶다고 해서 제가 더 고마웠다"고 털어놨다.