유재석, 주우재와 불화 터졌다...사사건건 트집에 "집에 가라" ('놀뭐')

기사입력 2026-01-16 13:32


유재석, 주우재와 불화 터졌다...사사건건 트집에 "집에 가라" ('놀뭐…

유재석, 주우재와 불화 터졌다...사사건건 트집에 "집에 가라" ('놀뭐…

[스포츠조선 정안지 기자'놀면 뭐하니?' 유재석이 겨울 나들이 시작부터 '쉼표, 클럽' 회원들과 제대로 꼬인다.

17일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '쉼표, 클럽' 2차 정모가 공개된다. 유재석은 5만 원에 음식, 쇼핑, 액티비티를 모두 즐기는 겨울 나들이 코스를 준비해 호기심을 자극한다.

이날 유재석은 "5만 원에 이렇게 여행하는 거 쉽지 않다"라고 생색을 내면서 "저번처럼 내 뒷담화 하면 불쾌해요"라고 단도리를 한다. 그러나 유재석이 잠시 커피 주문을 하러 자리를 비운 사이, 하하, 허경환, 주우재는 일정표를 보면서 "불안하네"라고 뒷담화를 한다.

이어 회원들은 유재석이 영하 날씨에 혼자 '뜨아(뜨거운 아메리카노)'를 주문하고, 자신들은 '아아(아이스 아메리카노)'를 받게 된 상황을 알게 된다. 항의를 들은 유재석은 "난 '얼죽아(얼어 죽어도 아이스 아메리카노)' 아니다"라고 태연하게 말해, 회원들의 거센 반발을 산다.

시작부터 '뜨아' 사태로 회원들과 삐끗한 유재석은 일단 맛있는 간식을 먹여 원성을 잠재우려고 한다. 바로 이어서 월동 준비를 위한 쇼핑 코스를 붙여 회원들의 호응을 얻으려고 작정을 한다.

하지만 의심 많은 회원 주우재는 유재석이 하는 말마다 사사건건 트집을 잡는다. 유재석이 "여기 핫한 곳이야"라고 소개하자, 주우재는 "저번에도 그 말 했다. 회비 남기려고 저렴한 곳만 찾는다"라고 꼬집는다. 또 주우재가 쇼핑 후 안 쓰고 남은 돈을 정산해달라고 요구하자, 유재석은 "너 집에 가!"라고 구박하며 둘 사이 팽팽한 긴장감이 흐른다.

과연 유재석은 주우재의 불만을 잠재울 수 있을지, '쉼표, 클럽' 겨울 나들이가 담길 MBC '놀면 뭐하니?'는 1월 17일 토요일 평소보다 5분 앞당긴 오후 6시 25분 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 6시간 조사 끝났는데...前 매니저 '한국 정리' 정황 나왔다

2.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

3.

박나래 사태 대반전...이진호 "전매니저, 美체류 숨겨달라 요청 사실상 도피 의혹"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

'이혼' 박지윤, 돌연 '일주일 잠적'에 쏟아진 걱정..."병원 다녀와 회복 중"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 6시간 조사 끝났는데...前 매니저 '한국 정리' 정황 나왔다

2.

“빨리 와”→“오지 마” 윤혜진, 발리서 ♥엄태웅 원격 쥐락펴락

3.

박나래 사태 대반전...이진호 "전매니저, 美체류 숨겨달라 요청 사실상 도피 의혹"

4.

'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

5.

'이혼' 박지윤, 돌연 '일주일 잠적'에 쏟아진 걱정..."병원 다녀와 회복 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화의 완벽했던 투자→이제는 '2막' 열린다…"후배 포수들 잘 할겁니다"

2.

'갈등→결별→동반 위기' 백척간두 최강야구&불꽃야구, 사라질 은퇴선수 '일자리'→일구회 애타는 목소리

3.

FA 최대어, 모든 정황이 토론토! "터커의 성격과 조건이 그래" 美매체들 이구동성

4.

통산 '120승-48S' 노리모토, 메이저리그 대신 121억원에 요미우리로, 2013년 첫 우승 함께 했던 선배 다나카와 재회[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]성남FC, '일본 J3리그' 출신 윙백 후지모리 료지 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.