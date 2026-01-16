'정의선 누나' 정윤이, 子 '재벌 레이서' 편견에 "부모 도움은 사실, 하지만 노력도 있다"

[스포츠조선 김소희 기자 현대자동차 정의선 회장의 조카이자 F3 레이서 신우현 선수가 치열한 일상을 공개하며 시선을 사로잡았다.
16일 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 측은 "운과 실력, 모든 것을 갖춘 F3 레이서 신우현! '재벌가' 수식어 뒤에 숨겨진 노력..☆"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
공개된 일상 VCR에서 신우현은 올해 출전 예정인 F3 헝가리안 서킷의 실제 주행 영상을 꼼꼼히 살펴보며 레이스를 분석하는 모습으로 눈길을 끌었다. 특히 그가 공개한 메모장에는 수년간 빼곡히 적어 내려간 주행 노트들이 가득 담겨 있어 감탄을 자아냈다.
신우현의 매니저이자 어머니인 정윤이 씨는 아들의 성장 과정에 대해 "신우현 선수가 4년 만에 많은 성장을 하게 됐는데, 어떤 분들은 부모의 집안 배경 때문에 남들보다 쉽게 이자리까지 올 수 있었다라고 생각하시는 거 알고 있다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "신우현 선수가 운이 좋게 부모님의 도움으로 이 자리까지 온 것도 사실이긴 하지만 본인이 피나는 노력을 하는 것을 알아봐 달라"고 당부했다.
정윤이 씨의 말처럼 신우현은 트레이닝룸에서 순발력 훈련을 이어가는 것은 물론, 레이서에게 필수적인 목 근육 강화 운동까지 소화하며 고강도 훈련을 쉼 없이 이어갔다. 화려한 수식어 뒤에 가려진 그의 치열한 노력과 진정성이 본 방송을 통해 더욱 자세히 공개될 예정이어서 기대를 모은다.
국내 유일 F3 레이서 신우현의 한계 없는 도전과 열정은 오는 17일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.