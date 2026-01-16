문정희, 박정민 위해 특급 요리 실력 뽐냈다…"몸보신 필요해" ('편스토랑')

기사입력 2026-01-16 17:41


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자 '신상출시 편스토랑' 문정희가 박정민을 위해 특급 조공에 나선다.

16일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '산지직송 문길동' 문정희가 자신의 책을 출판한 출판사 대표이자 절친한 동료 배우인 박정민을 위해 특별한 요리를 한다. 앞서 문정희와 통화 중 문정희의 요리 실력을 의심했던 박정민이 작정하고 만든 문정희의 요리에 어떤 반응을 보일지, 문정희가 박정민을 위해 만든 메뉴는 무엇일지 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 문정희는 "한 남성이 저의 요리 실력을 의심하더라"라며 "요즘 뮤지컬 공연을 하고 있어서 바쁘고 겨울에 몸보신을 해야 하는 사람이다"라고 말해 궁금증을 더했다. 그 남성의 정체는 바로 배우 박정민. 문정희는 "저의 책 출판사 대표라 요즘 만날 일이 많았다"라며 아끼는 동생 박정민을 향한 현실 누나 마음을 보여 웃음을 자아냈다.

이어 문정희가 박정민을 위해 정성껏 수제 도시락을 싸는 모습이 공개됐다. 도시락 통 가득 삶은 닭고기를 곱게 찢어 넣고 문정희만의 비법이 담긴 특급 소스까지 챙긴 것. 문정희는 멋들어진 비주얼만큼 맛도 궁금한 특급 도시락을 가지고 박정민을 찾아갔다.

잠시 후 문정희가 박정민을 위해 만든 요리의 정체가 공개되자 '편스토랑' 식구들은 모두 놀라움을 감추지 못했다. 어디서도 본 적 없는 특급 요리였던 것. 과연 '편스토랑' 식구들이 반한 것처럼 박정민도 문정희의 요리에 반했을지, 과연 어떤 반응을 보였을 지 그 내용은 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 16일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

