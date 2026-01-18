김숙, '흑백요리사2' TOP4 정호영에 승리 '大이변'…현실 캠핑요리 실력 '만만치 않았다'(사당귀)

[스포츠조선 고재완 기자 방송인 김숙이 '기내식 신 메뉴 대결'에서 '흑백요리사' 시즌2 4위의 실력자 정호영 셰프에게 승리해 눈길을 끌 전망이다.
18일 방송하는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서는 정호영 셰프, 김숙, 양준혁의 '제1회 미식 워크샵'이 이어지는 가운데 정호영과 김숙, 양준혁이 팀을 나눠 '기내식 신 메뉴 요리대결'을 펼친다. 기내식 메뉴의 로열티가 걸린 이번 요리대결에서 '방어조림'을 준비한 김숙이 정호영 셰프가 준비한 '특제 솥밥'을 물리치는 파란을 일으켜 백수저 정호영을 멘붕에 빠뜨린다.
정호영 셰프는 최근 요리 서바이벌 게임에 백수저로 출전해 기라성 같은 셰프들을 모두 물리치고 무려 4위를 차지한 국내에서 가장 핫한 셰프 중 한 명. 이번 '기내식 신 메뉴 요리대결'에서는 일본어로 되어 있어 곤약 구입에 애를 먹은 김숙과 전자레인지와 오븐을 구분하지 못하는 양준혁과 대결하며 "내가 그동안 대결을 많이 해봤지만 긴장감이 1도 없다"며 "내가 질 리가 없다"라고 말했을 정도로 이견 없이 승리는 따 놓은 당상인 상황.
반면, 김숙은 남다른 캠핑 사랑으로 다년간 캠핑 요리를 즐겨해온 '사당귀'의 안방마님이자 우리나라 대표 개그맨. 심지어 취미로 모아온 레시피를 바탕으로 요리대결에 나섰을 뿐만 아니라 즉석밥을 어떻게 익히는지 모르는 양준혁과 한 팀이 되어 양준혁 뒤치다꺼리까지 해야 하는 숙명을 지니고 있는 상황.
우리나라 셰프 순위를 뒤흔들 이번 맞대결에서 김숙은 어떻게 이길수 있었던 것인지, 뜻밖의 숨은 요리 고수로 재 탄생된 김숙이 내친김에 '흑백요리사 시즌3'까지 도전하게 될지 기대를 치솟게 한다. 반전과 멘붕을 오간 희대의 '기내식 신메뉴 대결'은 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com