허경환, 유행어 이렇게 많았나…"하'고' 있는'대', 바로 이맛 아닙니'과' 졸업" 안되는게 없네(놀면뭐하니)[SC리뷰]

기사입력 2026-01-18 09:59


[스포츠조선 고재완 기자 유재석이 '쉼표, 클럽' 공금 7천 원을 꿀꺽한 의혹이 불거졌지만, 결국 회원들을 만족시키며 2차 정모를 마무리했다.

17일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '쉼표, 클럽' 겨울 정모 편으로 꾸며졌다. 동호회 회장 유재석은 정준하, 하하, 허경환, 주우재 회원들을 데리고, 5만 원에 음식, 쇼핑, 액티비티 모두 알차게 즐길 수 있는 겨울 나들이를 떠났다.

지난 가을 이후 다시 만난 '쉼표, 클럽' 회원들은 서로 닉네임을 변경해주며 정모를 시작했다. 유재석은 '폐오르간', 하하는 '늙은 섞박지', 주우재는 '이윤석', 허경환은 '잔땀'으로 결정됐다. 신입 회원으로 합류한 정준하는 "나 강변. 강남역 변우석이다"라며 닉네임과 전혀 다른 비주얼로 현장을 술렁이게 했다. 유재석은 그의 비범한 머리 사이즈를 보고는 "대가리 어때요?"라고 제안해 웃음을 안겼다.

그 가운데 허경환은 웃겨야 한다는 부담감에 자신의 토크 차례가 올 때마다 긴장해 인중에 잔땀이 찬 모습을 보였다. '학교 어디 나왔냐'는 질문에 회원들은 '1분 1초', '김상중' 등 애드리브를 쏟아냈고, 허경환은 "하'고' 있는'대', 바로 이 맛 아닙니'과'"라고 받아쳤다. '거기서 뭘 배우냐'고 묻자, 허경환은 "이자~뿌쓰요(잊어버렸어요)"라고 자신의 유행어로 도배를 하며 위기를 넘겼고, 유재석은 웃음 참기에 실패했다.

이어 본격적인 겨울 나들이에 나선 회원들은 유재석이 회비 5만 원을 걷어 놓고 또 무료 코스만 가는 건 아닐지 의심을 거두지 않았다. 유재석은 겨울 간식 잉어빵으로 회원들의 배를 채운 뒤, 쇼핑센터로 데려갔다.

모두가 만족하는 분위기 속 주우재는 사사건건 트집을 잡으며 유재석과 부딪혔다. 유재석이 "잉어빵 머리부터 발끝까지 팥이 꽉 찼다"고 강조하자, 주우재는 "발이 아니라 꼬리"라고 정정해 유재석의 속을 뒤집었다. 또 쇼핑센터에서는 꿋꿋하게 안 쓴 돈을 정산해달라고 투덜댔다. 평화주의자 허경환은 만물상 가방에서 '휴대용 화해'를 꺼내 두 사람의 다툼을 말리려 했지만 반응은 싸늘했다. 서러워진 허경환은 "내가 이거 하나 하려고 무거운 가방 들고 다녔는데! 이거를 안 받아줘?"라고 울분을 터뜨렸다.

싸움으로 어색해진 공기 속 겨울 액티비티를 즐길 수 있는 무료 눈썰매장에 도착했다. 공짜 썰매의 위력에 시큰둥했던 주우재도 신이 났고, 회원들은 금세 화목해졌다.

그러나 중간 정산을 하던 중, 유재석의 공금 횡령(?) 의혹이 터지며 다시 분위기가 급속도로 얼어붙었다. 쇼핑센터에서 유재석이 2만 원이 아닌 2만 7천 원을 쓰고 회원들에게 숨긴 채 꿀꺽했던 것. 내내 구박을 받았던 주우재는 의기양양해졌고, 당황한 유재석은 "지갑에 공금과 사비를 함께 넣어서 몰랐다. 말하려고 했는데 깜빡한 거다"라고 해명했다. 하하는 "못 믿겠다"면서 회장 자격 논란에 불을 붙였고, 뒷담화를 듣던 유재석은 물리 치료로 하하를 제압해 웃음을 자아냈다. 결국 과거 '정총무'로 활약했던 정준하로 총무가 교체되며, 사건이 일단락됐다.

마지막 코스로 회원들은 고물가 시대 최고 가성비를 자랑하는 식당에서 뜨끈한 우동, 짜장면 한 그릇을 먹었다. 회원들은 폭풍 흡입을 하며 만족했고, 유재석은 귀가는 셀프라며 쿨하게 작별을 고했다. 다툼과 화해를 반복했던 '쉼표, 클럽' 회원들이 3차 정모로 다시 만나게 될지 관심을 집중시켰다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.