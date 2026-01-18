'인도 금수저' 럭키, 승무원 출신 ♥아내에 초호화 드레스투어 기획 "드레스 가격 수입차 한 대 값"

'인도 금수저' 럭키, 승무원 출신 ♥아내에 초호화 드레스투어 기획 "드…

[스포츠조선 조지영 기자 '인도 사위' 럭키가 아내와 함께 고향 뉴델리에서 초호화 드레스 투어를 떠난다.

19일 방송될 TV조선 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 지난해 9월 승무원 출신 아내와 결혼한 '인도 부자' 럭키가 아내와 함께 고향 뉴델리를 방문했다.

신혼의 핑크빛 분위기가 가득한 럭키는 "저는 사실 한국에서 제일 유명한 인도 가이드 중 하나(?)잖아요"라며 아내를 위한 뉴델리 특급 관광코스를 예고했다.

럭키는 "아내를 위해서 친구들에게 부탁했다. 인도 톱 디자이너의 VVIP 장소에 들어왔다"며 설렘을 감추지 못했다. 영상에서는 발리우드 배우들이 즐겨 찾는 럭셔리 VVIP 드레스숍의 내부가 공개됐다. 화려한 장식으로 수놓인 드레스들은 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡았다. 드레스를 구경하던 럭키는 "이거 수입차 한 대 값이다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 거기다 같이 착용하는 순금 보석 액세서리들도 줄지어 등장했다. 럭키의 아내도 "금 잔치다"라며 압도적인 화려함에 감탄했다.

'발리우드 급' 결혼식을 마친 럭키가 아내와 함께 떠난 인도의 VVIP 럭셔리 신혼 여행기는 극사실주의 다큐 예능 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 19일 오후 10시에 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

