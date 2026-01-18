엄지인 아나, 훈남 남편 구자승→10살 딸 구본아 대가족 출동에 멘붕 "정신 놓고 방송"

기사입력 2026-01-18 14:34


엄지인 아나, 훈남 남편 구자승→10살 딸 구본아 대가족 출동에 멘붕 "…

[스포츠조선 조지영 기자 엄지인 보스의 가족이 총출동한다.

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 6.6%를 기록하며, 188주 연속 동시간대 시청률 1위라는 놀라운 기록을 이어가고 있다. (닐슨 코리아 기준)

18일에 방송되는 '사당귀'에서는 엄지인 아나운서가 남편 구자승 교수, 10살 딸 구본아, 8살 아들 구본준까지 온 가족과 함께 총 출동한다. 엄지인 보스가 진행하는 '아침마당'의 '결혼 잘 한 남자들 특집'에 구자승 교수가 출연하게 됐기 때문. 구자승 교수는 지난 '사당귀' 첫 출연 당시 훈훈한 외모와 지적인 매력으로 화제를 모은 바 있다. 엄지인은 "정말 떨렸다. 이렇게 정신 놓고 방송한 건 처음"이라며 '아침마당'에 첫 출연하는 구자승 교수보다 더 긴장하는 모습을 보인다고.

이 가운데, 10살 딸 구본아가 김진웅 아나운서를 들어다 놨다 하는 강력한 10대 파워를 과시해 웃음을 선사한다. 어린이 전담 마크에 나선 김진웅 아나운서는 차분하고 다소곳한 구본아와 아직 어린 구본승 남매와 함께 KBS 구내식당으로 향한다. 맛있는 구내식당에서 밥을 먹으며 아이들에게 방송국 시설을 구경시켜 주기 위함. 구내식당에 도착하자마자 구본아는 "지금 시간에는 도시락 팔고, 조금 있다가는 라면도 팔아요", "식권은 여기다 넣으면 돼요", "이쪽으로 오세요"라며 오히려 김진웅을 능숙하게 안내해 김진웅을 당황하게 만든다. 이에 구본아는 "저는 KBS 어린이집 졸업생이라 많이 먹어봤어요"라며 오히려 김진웅을 진정시키기에 이른다. 알고 보니 김진웅 아나운서가 입사하기 전부터 KBS 어린이집에 다닌 KBS 선배였던 것. 구본아는 아무것도 아니라는 듯이 "여기에서 하루에 두 끼도 먹어본 적이 있어요. 저한테는 KBS 구내 식당이 집밥이었어요"라고 설명을 덧붙여 김숙마저 웃음을 빵 터뜨린다.

그런가 하면, 구자승 교수는 방송 도중 엄지인 아나운서를 향해 사랑을 고백해 엄지인의 볼을 붉히게 한다. 구자승 교수는 "엄지인 아나운서가 아이들이 커가는 것을 잘못봐서 내가 미안하다"라며 "아내를 우리 가족들이 항상 응원한다. 정말 사랑한다"라며 사랑 고백을 전해 뭉클하게 한다. 이에 전현무는 "엄지인이 억세게 운좋은 아내"라며 사랑 넘치는 부부에 부러움을 드러낸다.

예능감 넘치는 남매와 사랑꾼 남편을 둔 억세게 운 좋은 엄지인의 모습은 '사당귀' 본방송을 통해 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살림남')

2.

김준호, '박나래 뒤통수' 의혹에도 ♥김지민 향한 마음 안 변했네 "남자의 심장 보여줄께"

3.

'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈 수 없는 길"

4.

럭키, ♥아내 위해 "수입차 한 대 값" 드레스 투어...순금 액세서리도 등장('조선의 사랑꾼')

5.

'재산 1조설' 유재석도 결국 횡령 의혹 "깜빡했다" 반쪽 해명에 반발

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살림남')

2.

김준호, '박나래 뒤통수' 의혹에도 ♥김지민 향한 마음 안 변했네 "남자의 심장 보여줄께"

3.

'50세' 안선영, 쌍꺼풀 수술 전·후 확 달라진 얼굴..."이제 돌아갈 수 없는 길"

4.

럭키, ♥아내 위해 "수입차 한 대 값" 드레스 투어...순금 액세서리도 등장('조선의 사랑꾼')

5.

'재산 1조설' 유재석도 결국 횡령 의혹 "깜빡했다" 반쪽 해명에 반발

스포츠 많이본뉴스
1.

"85살 퍼거슨 아이처럼 웃었다" 과르디올라-아르테타-에메리 몽땅 격침…맨유서 '3승1무' 캐릭, 'O.T의 희망'으로 부상

2.

'충격' 장성우-KT FA 협상 또 결렬, 캠프 명단도 빠졌다...훈련도 못하고 시즌 맞이하나

3.

'연봉 2위 껑충' 은퇴했으면 어쩔 뻔했나…김도영 다음이라니, 특급 대우에 담긴 의미

4.

3688억원 제안 거절했다고?…24세에 최연소 기록&ML 역대 5번째 대우는 이정도다

5.

"안방서 고작 2승? 팬들 최종 판결 내렸다" 비피셜:18위 웨스트햄에 졸전 끝 패한 토트넘 감독→극대노한 팬들 "아침에 해고!" 만장일치 폭풍 야유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.