'안보현 조카' 조준영, 편안한 운동복 차림에도…햇살 같은 비주얼('스프링 피버')
|사진 제공=SM엔터테인먼트
[스포츠조선 안소윤 기자 '스프링 피버' 조준영의 청량 비주얼이 시청자들의 눈을 즐겁게 만들고 있다.
조준영은 tvN 월화드라마 '스프링 피버'(극본 김아정, 연출 박원국)에서 성적, 외모, 인성까지 모든 면에서 완벽한 선한결 역으로 출연 중이다. 첫사랑에 빠진 고등학생의 순수한 모습을 담백하게 표현하며 청춘 로맨스의 중심을 맡고 있다.
사진 속 조준영은 신수고등학교 운동회를 맞아 편안한 운동복 차림으로 등장, 햇살 아래 환한 미소와 함께 풋풋한 에너지를 발산하는가 하면 교내 팬클럽에서 준비한 현수막 앞에서 인증 사진을 남기는 비하인드컷도 공개해 현장의 화기애애한 분위기를 느낄 수 있게 만든다.
뿐만 아니라 차분함을 유지했던 평소와는 달리 직접 계주 선수로 나선 장면이 포착, 이전에는 볼 수 없었던 활동적인 면모로 또 다른 반전 매력을 선사해 보는 이들의 마음을 설레게 한다.
특히 이번 운동회 에피소드는 선한결이 속한 백군과 최세진(이재인)이 속한 청군이 삼촌 선재규(안보현)와 조카 선한결의 '사랑 지키기' 구도로 맞붙으며 긴장감을 형성, 최세진을 위한 선한결의 선택이 전개에 어떤 영향을 미칠지 궁금증을 자아내며 본방송에 대한 기대를 높이고 있다.
조준영은 말보다는 눈빛과 행동으로 마음을 표현하는 캐릭터의 특성을 잘 살려내며 청춘의 설렘과 불안이 교차하는 순간들을 설득력 있게 완성했다. 또 회차를 거듭할수록 인물의 서사를 단단하게 쌓아 올리고 있는 만큼 앞으로 펼쳐질 연기에 대해 시청자들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.
한편, 조준영의 활약이 두드러지고 있는 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 로맨스를 그린 작품으로, 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분 tvN에서 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
