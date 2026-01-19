[SC이슈] 결국 방송 줄취소..임성근 셰프 "10년간 음주운전 3회" 고백→'아형'·'편스토랑' 취소

[스포츠조선 문지연 기자 '흑백요리사2'에 등장해 높은 화제성을 유지하고 있는 임성근 셰프가 과거 음주운전 이력을 털어놓은 이후 출연을 예정했던 프록드램들이 줄줄이 취소되고 있다.
19일 KBS2 '편스토랑' 관계자는 "임성근 셰프와의 촬영을 협의 중이었지만, 취소됐다"고 밝혔다. MBC는 '전지적 참견 시점'을 이미 촬영하고 예고편을 공개했던 상황이지만, 음주운전 고백 이후 "현재 상황에 대해 논의" 중이다. JTBC는 '아는형님'의 녹화를 진행할 예정이었지만, 임성근 셰프를 제외하고 윤주모(윤나라), 천상현, 중식마녀(이문정)과의 촬영만 진행하게 될 예정이다.
임성근 셰프는 18일 자신의 유튜브 채널인 '임성근 임짱TV'의 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상에서 세 번의 음주운전을 했으며 적발이 됐다고 고백했다. 해당 영상에서 임성근 셰프는 "10년에 걸쳐 세 번의 음주 운전을 했다. 술을 먹고 차에서 자는 버릇이 있었다. 술을 마시고 차에서 자는데 경찰에 걸렸다. 시동은 끄고 앉아있어야 한다더라. 그게 10년 전이다. 가장 최근에 적발된 것은 5~6년 전이다"라고 고백했다.
임성근 셰프는 "숨기고 싶고 그렇기도 하지만, 괜히 나중에 일이 생기면 또 많은 분들이 상처를 받지 않나. 면피하고 싶지 않다. 이후 형사 처벌을 받아서 면허가 취소됐고, 다시 땄다"면서 "(숨기고는) 내가 못 산다. 내가 나 자신이 말씀을 드리고 사과하는 것이 맞다. 죄송하기도 하지만, 인생을 살면서 이렇게 어마어마한 사랑이 오니까 부담이 된다. 마음 속에 있는 것들을 하나씩 다 털어내고 싶다. 너그럽게 용서해주시길 바란다"고 부탁했다.
임성근 셰프는 넷플릭스의 인기 예능프로그램인 '흑백요리사2'에 출연해 캐릭터를 구축하면서 인기를 끄는 중이었다. 이에 각종 예능 프로그램에서도 임성근에 대한 섭외 요청이 이어졌던 바. 최근에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 유재석과의 케미스트리를 보여주며 호감으로 자리잡았다. 이에 따라 MBC '놀면 뭐하니?'의 출연도 논의 중이었고, 웹예능 '살롱드립'에 '전지적 참견 시점' 등을 줄줄이 예고한 상황이었으나 방송 활동에 브레이크가 걸린 셈이다.