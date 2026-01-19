전태풍, 술·담배 진상..."내 모습에 충격, 창피함에 담배 끊었다" (동상이몽)

기사입력 2026-01-19 22:45


전태풍, 술·담배 진상..."내 모습에 충격, 창피함에 담배 끊었다" (…



[스포츠조선 김수현기자 전 농구선수 전태풍이 자신의 행동을 반성했다.

19일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서는 전태풍 지미나 부부의 이야기가 그려졌다.

이날 전태풍은 "시작하기 전에 할 말이 있다. 지난주 여기 와서 녹화 보면서 제가 창피했다"라 털어놓았다.

이어 "첫 번째는 만취하고 집에 들어간 거다. 내 행동을 눈으로 보니까 다르더라. 그래서 연초도 끊었다. 제 영상을 보고 충격을 받았다. 연초 끊고 아내랑 더 가까워다. 가끔씩 뽀뽀도 했다.
전태풍, 술·담배 진상..."내 모습에 충격, 창피함에 담배 끊었다" (…
그래서 출연하길 잘했다. 생각했다"라 고백했다.

이에 신기루는 "아이들이 있지 않냐. 아딜으리 아빠가 담배 피우는 걸 보면서 안좋을 수 있다"라 끄덕였고 김구라는 "그걸 왜 흡연자인 신기루가 이야기를 하냐"라 타박했다.

앞서 스스로를 날라리라고 소개한 전태풍은 음주가무부터 흡연하는 일상을 적나라하게 공개해 모두를 충격에 빠뜨렸다.

하지만 전태풍은 술에 잔뜩 취한 상태로 집에 들어가 아내에게 스킨십을 시도했고 차가운 아내에 전태풍은 서운함을 토로하며 "'너는 왜 나한테 고마운 마음이 없어'라 했다. 그러다 우리 안맞는 거 같으니 이혼하자 하기도 했다"라고 폭탄 고백을 했다.


전태풍, 술·담배 진상..."내 모습에 충격, 창피함에 담배 끊었다" (…
심지어 전태풍은 "놀고먹느라 두 달 만에 1억 5천만 원을 썼다"고 밝히며 문제적 남편의 표본을 보였다.


반면 그가 "재미없는 사람"이라고 소개한 아내 지미나는 할리우드 배우를 연상케 하는 미모에 미국 명문대까지 졸업한 수재로, 미모와 지성뿐만 아니라 24시간 완벽 육아까지 해내며 '극과 극' 부부 일상을 보여줘 스튜디오를 경악하게 했다.

shyun@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

2.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

3.

박유천, 前소속사 5억 배상 의무 사라지자 의미심장 글…"절대 잃고 싶지 않다"

4.

'53세' 고소영, 모공 관리템 뭐길래...초근접 셀카도 문제 없는 민낯

5.

'이혼' 유깻잎, 딸 사진 올렸다가 난리났는데...당당한 모녀 주말 데이트

연예 많이본뉴스
1.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

2.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

3.

박유천, 前소속사 5억 배상 의무 사라지자 의미심장 글…"절대 잃고 싶지 않다"

4.

'53세' 고소영, 모공 관리템 뭐길래...초근접 셀카도 문제 없는 민낯

5.

'이혼' 유깻잎, 딸 사진 올렸다가 난리났는데...당당한 모녀 주말 데이트

스포츠 많이본뉴스
1.

"식사마, 중국 격파를 부탁해!" '기적의 준결승' 김상식, "한국-베트남의 U-23 아시안컵 결승 원한다"

2.

삼성생명, 이해란-윤예빈 쌍포 앞세워 KB스타즈 시즌 처음으로 꺾으며 3연패 마감

3.

[현장인터뷰] 3연패 끊어낸 하상윤 삼성생명 감독, "올 시즌 최고의 플레이를 해줬다"

4.

[현장인터뷰] 3연승 달성 실패한 김완수 KB스타즈 감독, "서로를 믿는 농구를 못했다"

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.