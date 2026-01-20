정해인, 대학시절 미담 터졌다…김승진 “모두 내 꿈 반대할 때 혼자 응원해줘"(꼰대희)

[스포츠조선 김소희 기자 개그맨 김승진이 배우 정해인의 따뜻한 미담을 공개해 훈훈함을 안겼다.
최근 유튜브 채널 '꼰대희'에는 "[밥묵자 변성기 안 온 왕과 양아치 연기 1인자와 웃음 터지는 떡볶이 한 끼(feat. 남호연, 김승진"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
해당 영상에서 김승진은 개그맨을 꿈꾸게 된 계기와 함께 정해인과의 특별한 인연을 털어놨다.
이날 김승진은 "초등학교 때부터 쭉 꿈을 꾸다가 고등학생이 됐는데, 당시만 해도 개그맨은 못생긴 사람만 하는 직업이라는 인식이 있었다"고 운을 뗐다. 이어 "'개그콘서트'와 '웃찾사'를 보다 보니 김대희, 김준호 선배처럼 잘생긴 선배들도 많더라"며 "SBS에는 양세형, 이용진, 남호연 같은 선배들이 있어서 '아, 나도 개그맨을 해야겠다'고 마음먹었다"고 회상했다.
김승진은 "어머니께 말씀드리며 인생 처음으로 반항을 했다. 방송연예과에 가야겠다고 결심했고, 결국 진학하게 됐다"고 밝혔다.
하지만 기대와 달리 학과 수업은 개그맨보다는 모델과 배우를 꿈꾸는 학생들 위주로 진행됐다고. 그는 "이러다가는 내가 도태되겠다는 생각이 들었다"며 "그래서 두 번째로 선배에게 반항했다. '못하겠다', '대학로로 가겠다', '자퇴하겠다'고 말했다"고 당시를 떠올렸다.
이어 "결국 선배들에게 크게 혼났고, 밖에 나와 담배를 피우고 있었는데 그때 은인 같은 사람이 나타났다"며 "방송연예과 동기 한 명이 나와 말을 걸었다"고 설명했다.
김승진은 "그 친구가 '괜찮아. 네 꿈 응원한다. 네가 대학로 간다는 건 정말 멋진 일이다. 힘이 되고 싶다'고 해줬다"며 "그 친구가 바로 정해인이다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
그는 "정해인이 내 어깨를 두드리며 '힘내. 네 꿈을 응원해'라고 말해줬다"며 "모두가 반대하고 나를 외면하던 시기였다. 왜냐하면 그때 방송연예과는 단체생활이라 나 때문에 동기들이 함께 혼났다. 그 와중에도 나와서 응원해준 거다"라고 당시를 회상하며 깊은 고마움을 전했다.