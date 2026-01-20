[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인요청에 명확한 답변無, 손배소 검토中"(사건반장)

기사입력 2026-01-21 06:21


[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…

[스포츠조선 고재완 기자 '연프' 출연자를 둘러싼 '상간녀 의혹'이 또 다시 등장해 논란이 될 전망이다.

20일 방송한 JTBC '사건반장'에는 한 여성의 제보가 공개됐는데 현재 방영 중인 한 연애 예능 프로그램의 출연자를 둘러싼 내용이라 충격이 더하다.

반면 프로그램 제작진은 사태의 심각성을 인정했다. 제작진 측은 "출연자 계약서에 범죄, 불륜, 학교폭력 등 과거 사회적 물의에 연루된 사실이 없다는 진술 보장 조항과 위약벌 조항을 명시하고 있다"며 "해당 출연자에게 수차례 사실 확인을 요청했으나 명확한 답변을 듣지 못했다"고 밝혔다. 이어 "사실관계 확인과 별개로 시청자 정서를 고려해 남은 방송 회차에서 해당 출연자의 분량을 최대한 삭제할 예정이며, 손해배상 청구도 검토 중"이라고 전했다.



방송에 따르면 40대 제보자 A씨는 4년 전 남편의 외도로 이혼했다. 그는 이혼 소송과 함께 상간자 소송을 병합해 진행했고, 법원으로부터 남편과 불륜 상대 여성에게 혼인 파탄의 책임이 있다는 판단을 받았다.

제보자는 "이혼 후 다 잊고 지냈다고 생각했는데, 해당 여성이 연애 예능 프로그램에 출연하는 걸 보고 큰 충격을 받았다"며 "그 사람 때문에 아이들과 함께 살 수 없게 됐는데, 아무렇지 않게 방송에 나와 새로운 짝을 찾는 모습이 가장 억울하다"고 호소했다. 이혼 당시 자녀들은 10대였으며, 현재도 제보자는 아이들과 떨어져 지내고 있는 것으로 전해졌다.


[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…
제보자 측 설명에 따르면 남편은 2016년께 해당 여성을 자신의 사업체 직원으로 채용했고, 이후 두 사람은 부적절한 관계로 발전했다. 지인을 통해 밤 시간대 손을 잡고 어깨동무하는 모습을 목격했다는 증언이 나왔고, 여러 차례 해외여행을 함께 다닌 사실도 확인됐다는 주장이다.

이에 대해 방송에 출연한 양지열 변호사는 "판결문에 따르면 해당 여성이 입사한 이후 부정한 관계로 발전했고, 해외여행 등 정황이 인정돼 혼인 파탄의 책임이 남편과 상대 여성에게 있다고 법원이 판단했다"며 "법원은 위자료 3000만 원을 남편과 상간녀가 연대해 지급하라고 판결했지만, 제보자는 현재까지 위자료를 받지 못했고 재산분할도 마무리되지 않았다"고 밝혔다.


[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…

[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…

[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…

[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…

[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…

[종합] '연프'출연女 또 상간녀 논란…'합숙까지 했는데'→제작진 "확인…
하지만 상간녀로 지목된 여성은 '사건반장'을 통해 "본인과 무관한 내용이며 판결문을 받은 적도 없다"며 "근거 없는 주장이 계속될 경우 법적 대응을 하겠다"고 반박했다.

반면 프로그램 제작진은 사태의 심각성을 인정했다. 제작진 측은 "출연자 계약서에 범죄, 불륜, 학교폭력 등 과거 사회적 물의에 연루된 사실이 없다는 진술 보장 조항과 위약벌 조항을 명시하고 있다"며 "해당 출연자에게 수차례 사실 확인을 요청했으나 명확한 답변을 듣지 못했다"고 밝혔다. 이어 "사실관계 확인과 별개로 시청자 정서를 고려해 남은 방송 회차에서 해당 출연자의 분량을 최대한 삭제할 예정이며, 손해배상 청구도 검토 중"이라고 전했다.

한편 해당 프로그램흔 부모와 자녀가 함께 출연해 결혼 상대를 찾는 형식이라는 점에서 시청자들의 반응은 더욱 거세다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

2.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

3.

'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

4.

또또또 한일전 대참사→탈락 시나리오 위기...'무기력' 이민성호, 2살 어린 일본에 0-1로 끌려가 (전반 종료)

5.

"김상식 감독, 오만한 발언" 中 부들부들…준결승전 앞두고 예민, 판다컵에선 베트남이 1-0 승리 기억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.