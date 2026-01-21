차태현, 결혼 직전 맞은 파국..."♥아내, 결혼 미루자고 했더니 바로 이별 통보"

기사입력 2026-01-21 06:00


차태현, 결혼 직전 맞은 파국..."♥아내, 결혼 미루자고 했더니 바로 …

차태현, 결혼 직전 맞은 파국..."♥아내, 결혼 미루자고 했더니 바로 …

차태현, 결혼 직전 맞은 파국..."♥아내, 결혼 미루자고 했더니 바로 …

[스포츠조선 김준석 기자 배우 차태현이 지금의 아내와 한 차례 이별을 겪었던 과거를 솔직하게 털어놨다.

20일 방송된 SBS 예능 프로그램 무무X차차 우발라디오에서는 사연에 맞는 노래를 선물하는 코너가 진행됐다.

이날 방송에서는 '우리들의 발라드' 속 공식 라이벌이었던 이예지와 최은빈이 무무팀 대표로 듀엣 무대에 올랐고, 차차팀에서는 이지훈과 제레미가 맞섰다.

무대에 앞서 공개된 사연자는 이별의 아픔을 고백했다.

그는 "결혼을 약속했던 여자친구와 헤어진 지 2년이 넘었지만 아직도 미련이 남아 있다"며 "자리를 잡고 결혼하고 싶다는 생각에 일에 몰두하다 보니 연락이 줄었고, 결국 이별을 맞았다"고 털어놨다.

이어 "이제 자리는 잡았지만 곁에는 아무도 없다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

사연을 들은 차태현은 자신의 경험을 떠올리며 공감의 말을 건넸다. 그는 "나도 지금의 아내와 결혼 전에 한 번 헤어진 적이 있다"며 조심스럽게 입을 열었다.

차태현은 "아내와 30살에 결혼하자고 약속했는데, 그 시기에 일이 잘 풀리지 않았다"고 말했다.


이에 전현무가 "차태현 씨도 잘 안 됐던 시절이 있었냐"고 묻자, 그는 "'엽기적인 그녀' 이후로 서서히 내려오고 있던 때였다"며 웃어 보였다.

이어 차태현은 "결혼 전에 한 번 더 치고 나가고 싶은 욕심이 있었다"며 "아내에게 결혼을 조금만 미루자고 했는데, 그 말을 듣고 바로 이별 통보를 하더라. 나를 바로 끝내버렸다"고 회상했다.

전현무가 "그럼 어떻게 다시 만나게 됐느냐"고 묻자, 차태현은 "바로 아내에게 달려가 미안하다고 했다"며 "결국 약속했던 대로 30살에 결혼했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "호날두 50세까지 뛴다" 2002년 WC 우승 멤버 충격 주장..."모든 건 메시 때문이야"

2.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

3.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

4.

'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

5.

[오피셜] 캠프 출발 17시간전 극적 합의! '2년 최대 16억' 장성우, KT와 FA 계약 완료 → 12년 동행 '약속'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.