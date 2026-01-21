차태현, 결혼 직전 맞은 파국..."♥아내, 결혼 미루자고 했더니 바로 이별 통보"

|
[스포츠조선 김준석 기자 배우 차태현이 지금의 아내와 한 차례 이별을 겪었던 과거를 솔직하게 털어놨다.
무대에 앞서 공개된 사연자는 이별의 아픔을 고백했다.
사연을 들은 차태현은 자신의 경험을 떠올리며 공감의 말을 건넸다. 그는 "나도 지금의 아내와 결혼 전에 한 번 헤어진 적이 있다"며 조심스럽게 입을 열었다.
차태현은 "아내와 30살에 결혼하자고 약속했는데, 그 시기에 일이 잘 풀리지 않았다"고 말했다.
이에 전현무가 "차태현 씨도 잘 안 됐던 시절이 있었냐"고 묻자, 그는 "'엽기적인 그녀' 이후로 서서히 내려오고 있던 때였다"며 웃어 보였다.
이어 차태현은 "결혼 전에 한 번 더 치고 나가고 싶은 욕심이 있었다"며 "아내에게 결혼을 조금만 미루자고 했는데, 그 말을 듣고 바로 이별 통보를 하더라. 나를 바로 끝내버렸다"고 회상했다.
전현무가 "그럼 어떻게 다시 만나게 됐느냐"고 묻자, 차태현은 "바로 아내에게 달려가 미안하다고 했다"며 "결국 약속했던 대로 30살에 결혼했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
