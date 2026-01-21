'재산 2조설' 염경환, 홈쇼핑 수입 고백 "최소 50억? 연예인 최저가다" ('라스')

기사입력 2026-01-21 23:40


'재산 2조설' 염경환, 홈쇼핑 수입 고백 "최소 50억? 연예인 최저가…

[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 염경환이 홈쇼핑 수입에 대해 밝혔다.

21일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 이금희, 구혜선, 염경환, 전민기가 게스트로 출연했다.

염경환은 "너무 허황된 가짜뉴스가 많다. 제가 1년에 300억을 번다느니 재산 2조설이 있다. 하루 술값을 천만 원씩 뿌리고 다닌다더라"고 토로했다.

이에 찐친 김구라는 "그걸 누가 믿냐. 제가 증인인데 경환이가 불러서 나갔는데 그것도 1/n하는 친구다. 절대 그런 일이 없다. 우리 동현이가 얘기하지 않았냐. '저 아저씨는 왜 돈을 안 쓰냐'고. 돈 허투루 쓰는 친구 아니다. 말도 안 되는 이야기"라고 대신 해명했다. 염경환은 "건물이 있다는 얘기도 나와서 말대로 됐으면 좋겠다 싶다"고 웃었다.


'재산 2조설' 염경환, 홈쇼핑 수입 고백 "최소 50억? 연예인 최저가…
염경환은 "60분에 10억 이상 팔 때도 많다. 근데 제 출연료는 항상 똑같다. 매진을 해도 똑같고 못 팔아도 똑같다. 판매액만큼 큰돈을 받지 못한다"며 "출연료 협상을 하려고 관계자를 만나면 올해 경기가 너무 안 좋다고 내 출연료를 올리려면 직원 한 명이 그만둬야 한다더라. 10년 동안 한번도 못 올렸다"라고 토로했다.

한 달에 홈쇼핑만 100여 개 한다는 염경환의 말에 김구라는 "1년에 1,500개"라고 덧붙였다. 이에 즉석에서 출연료는 계산해본 전민기는 "그러면 100억을 버실 거 같다"고 말했지만 김구라는 "네가 생각하는 것만큼 출연료를 많이 못 받는다"고 선을 그었다.

그럼에도 전민기는 "50억~100억 정도는 벌 거 같다"고 했지만 염경환 역시 "그것도 안 된다. 연예인 최저가다"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

2.

귀를 의심했다. 한국최고의 '야구천재'가 "좋은 야구선수가 되고 싶다"라니... 3년차 빅리거의 팀을 위한 속마음[공항 인터뷰]

3.

'조이 31득점 맹폭' 페퍼저축은행, 김다인 빠진 현대건설 잡고 3승1패 우위 유지[수원리뷰]

4.

"굴절 보였다" 또 현대건설? 강성형 감독? 판정 아쉬움, .승점 1점이 아쉬운 판이었는데…[수원현장]

5.

[분석]한일전 패배는 '예견된 참사'다…플랜-실력-의지 부재 이민성호 '대환장의 콜라보'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.