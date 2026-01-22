[공식] 윤박♥김수빈, 결혼 2년 4개월 만에 득남…"산모와 아이 모두 건강"
|
|
|사진 제공=라씨엘
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 윤박과 모델 김수빈 부부가 아들을 품에 안았다.
윤박 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 22일 스포츠조선에 "윤박 배우가 최근 득남의 기쁨을 안았다"며 "산모와 아이 모두 건강하며, 많은 축복과 응원 부탁드린다"고 전했다.
윤박과 김수빈은 2023년 9월 결혼식을 올렸다. 1993년생인 김수빈은 윤박보다 6세 연하로, 유명 브랜드의 패션쇼에서 활약을 펼쳤다.
윤박은 2012년 MBC 에브리원 시트콤 '할 수 있는 자가 구하라'를 통해 데뷔했다. 이후 '굿 닥터', '가족끼리 왜 이래', '청춘시대', '리갈하이', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀', '이로운 사기', '독수리 5형제를 부탁해!' 등 여러 작품에 출연했다. 그는 연예인 최초 법무부 장관 표창을 받기도 했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.