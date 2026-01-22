유재석, 메인 PD와 3시간씩 통화?..'런닝맨' 새 PD "절대 아냐, 30분 아래"(짐종국)
[스포츠조선 김소희 기자]SBS 예능 '런닝맨'의 새 수장 강형선 PD가 국민 MC 유재석을 향한 깊은 존경심을 드러냈다.
22일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 '올해도 어김없이 PD 집합… (Feat. 런닝맨 PD)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김종국은 SBS '런닝맨'을 이끌고 있는 PD들과 한자리에 모여 솔직한 이야기를 나눴다.
김종국은 최형인 PD의 뒤를 이어 '런닝맨' 메인 PD를 맡게 된 강형선 PD에게 "다시 올 줄 몰랐지?"라며 "어떻게 하다가 오게 된 거냐"고 물었다. 이에 강 PD는 "가라고 해서 왔다"고 솔직하게 답한 뒤 "쉽게 할 수 있는 자리가 아니지 않냐. 걱정 반, 기대 반이었다"고 털어놨다.
또 김종국이 "혹시 (임대 멤버로) 생각 중인 사람이 있냐"고 묻자, 강 PD는 "얍삽하신 분들이 좋다. 안정적인 멤버도 중요하지만, 얍삽이들이 있어야 케미가 산다"며 "요즘 얍삽이들 수가 많이 줄었다"고 답해 웃음을 자아냈다. 이에 김종국은 "맞다. 광수가 많이 얍삽이었고, 소민이도 그랬는데 많이 빠졌다"며 깊이 공감했다.
강형선 PD는 향후 프로그램 운영 계획에 대해서도 밝혔다. 그는 "아직 바뀐 지 얼마 안 됐다. 바뀌자마자 'NEW 런닝맨'을 보여주겠다고 하는 건 말이 안 된다고 생각한다"며 "기존 멤버들과 자연스럽게 잘 스며드는 게 목표"라고 겸손한 자세를 보였다.
특히 강 PD는 자신의 담당 연예인이기도 한 유재석을 향한 존경심을 숨기지 않았다. 그는 "정말 리스펙한다. 너무 바쁘지 않냐. 그럼에도 불구하고 다 신경 쓰신다"며 "이 프로그램만 하는 것도 아닌데, 건강을 잘 챙기셨으면 좋겠다"고 진심 어린 마음을 전했다.
이에 김종국이 "메인 PD가 되면 재석이 형이랑 3시간씩 통화해야 된다던데?"라고 묻자, 강 PD는 "3시간까지는 안 간다. 30분 아래"라며 "아직은 그렇다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.
마지막으로 강 PD는 시청자들에게도 메시지를 전했다. 그는 "2026년이면 16년이 되는 프로그램이다. 더 오래 가기 위해서는 팬분들과 시청자분들의 사랑이 꼭 필요하다"며 "많은 애정과 관심으로 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.
