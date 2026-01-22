김연아, 은퇴후 방송 꺼리는 이유 "어릴 때부터 노출 많아, 부담스러웠다"(식빵언니)
[스포츠조선 김소희 기자] 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 은퇴 후 방송 출연을 하지 않는 이유를 솔직하게 털어놨다.
22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 "세계관 대충돌! 드디어 성사된 황제들의 만남슌 아니, 이게 진짜로 된다고?"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서는 '배구 황제' 김연경과 '피겨 황제' 김연아의 만남이 성사돼 이목을 집중시켰다.
김연경은 김연아가 등장하자마자 "우리가 김연아 님을 모실 줄은 몰랐다. 우리 채널이 많이 컸나 보다"며 반가움을 드러냈다. 이어 "원래 저랑은 다르게 방송이나 유튜브에 잘 안 나오시지 않냐. 어떻게 출연하게 된 거냐"고 궁금증을 표했다.
이에 김연아는 "어렸을 때부터 노출이 워낙 많다 보니까 부담이 된 것 같다. 그 이후로는 방송 출연을 거의 하지 않았다"고 솔직하게 고백했다. 그러면서도 "선배님께서 직접 연락을 주셔서 이건 나가는 게 예의라고 생각했다"며 김연경의 유튜브 채널 출연을 결심한 이유를 밝혔다.
이어 김연아는 "또 워낙 재밌게 하시니까 '이번에는 재밌을 것 같지?'라는 기대도 생겼다"며 웃으며 덧붙였다.
다만 김연경은 "사실 소속사에서는 출연을 반대하지 않았냐"고 언급해 시선을 모았다. 이에 김연아는 "워낙 방송을 안 하니까 당연히 안 할 거라고 생각하고 전달한 것 같다"며 "보시는 분들이 뜬금없다고 느끼실 수도 있겠다고 생각했다"고 설명했다.
그러면서도 "체육인끼리 이렇게 깊이 있는 토크를 방송에서 한 적은 거의 없지 않냐. 그래서 뭔가 다를 것 같다는 생각이 들어 출연하게 됐다"고 밝혀 '황제들의 만남'이 성사된 배경을 전했다.
