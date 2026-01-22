한혜진, 하준과 '썸' 깨졌다 "데이트無" 솔직 고백…"울만큼 짜증날때 고민상대? 이시언 보단 기안84" 이유는?

|
[스포츠조선 고재완 기자] 모델 한혜진이 소개팅남 하준과는 "데이트를 하고 있지 않다"고 털어놨다.
그는 "저와 하준 씨는 현재 데이트를 하지 않고 있다"며 "연애를 못 하는 게 숨길 일은 아니"라며, 향후 자신에게 좋은 일이 생기면 구독자들에게 "제일 먼저 알리겠다"고 덧붙였다.
또 2026년 계획으로는 강원도 홍천 집 '앞마당' 꾸미기를 꺼냈다. 한혜진은 "4월 말~5월 초부터 앞마당을 조금 꾸며볼까 생각한다"고 했고, "땡볕이라 그늘이 없어 고생한다. 그늘을 만들 방법을 고민 중"이라고 밝혔다. 큰 나무를 심거나, 운동장에서 보던 등나무 그늘 같은 구조물을 떠올리는 등 구체적인 그림도 덧붙였다.
메인 토크 외에도 'T언니'의 상담 방식은 영상 전반을 관통했다. 친구를 위로하는 말이 어렵다는 사연에는 "이미 다들 톡을 보냈으면 나는 차별화해서 전화를 한다"며, "어디야? 병원 갔어?"처럼 상황을 파악하는 질문을 먼저 던지는 편이라고 밝혔다. 직장 상사 때문에 힘들다는 사례에 대해서도 "네가 업무상 무슨 잘못을 했는지"부터 따져보는 식의 '팩트 체크형' 반응을 보여, 'T'스타일을 보여줬다.
전남편의 사망 소식을 접한 사연자에게는 "아이가 아직 미성년자라도 생부의 사망 사실은 알려야 한다"는 의견을 내며, 사실 전달은 필요하지만 이후 감정은 아이의 몫이라는 취지로 조언했다. '몰입할 취미가 없다'는 24세 사연자에게는 "찾아가는 과정 자체가 나를 알아가는 것"이라며, "이것저것 해보다 그만두는 것도 잘못이 아니다"라고 말했다. "CC로 얽힌 모임을 어떻게 조율하냐"는 고민에는 '투표로 결정' 같은 현실적인 방식으로 웃음을 더하며 스스로를 "판관 포청천"이라 표현하기도 했다.
한편 한혜진은 영상 말미 "90만 감사드린다"고 인사하기도 했다.
