'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

기사입력 2026-01-22 21:01


[스포츠조선 김수현기자] '흑백요리사 시즌1' 우승자 권성준이 1등보다 유명한 2등 에드워드 리에 대해 속상해 했다.

22일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사2' TOP4 정호영 셰프와 '흑백요리사1' 나폴리맛피아 권성준 셰프가 출연했다.

정호영은 KBS에서 자주 봤지만 KBS 예능은 처음이라는 권성준 셰프. 그는 "제가 별명이 3천개다. 마음에 드시는 걸로 부르셔도 된다"라고 쿨하게 말했다. 이에 주우재는 "'맛피자'가 제일 유명하다"라 했다.


권성준 세프는 "원래 안성재 셰프님이 실수로 '맛피자'라 불렀는데 유행이 돼서 퍼졌다"라 설명했다.

주우재는 "종국이 형이랑 '흑백요리사 시즌1' 얘기를 하던 중 '맛피자가 우승자다'라 했더니 종국이 형이 '우승은 에드워드리 아니냐'라 했다"라 했고, 김종국은 "시즌1을 안봤는데 주변에서 누가 그러더라"라고 민망해 했다.

맛피자의 역린을 건드린 김종국. 권성준 셰프는 "오늘 괜히 나왔나 하는 생각이 든다"라고 속상해 했다.


주우재는 "'보통은 1등만 기억하는 더러운 세상'이라고 하는데 특이하게도 2등만 기억하더라"라고 놀렸고 권성준 세프는 "그래서 누가 '1등도 잘한 거다'라고 하더라"라고 너스레를 떨었다.

그는 또 '냉장고를 부탁해'에서 많은 셰프들을 스승으로 두고 있다고. 특히 정호영 셰프를 스승으로 둔 이유에 대해 "너무 웃기다"라 밝혔다. 주우재는 "저도 얼마 전에 '냉부해'에 출연했는데 다들 '요리를 잘해야지' 보다 '멘트를 어떻게 칠까'를 고민하더라"라 했다.

shyun@sportschosun.com



