빈지노♥미초바 부부, 성북동 150평 자택 최초 공개…'국제적 느낌' 셀프인테리어→이지혜 "너무 좋다" 감탄 연발(관종언니)

기사입력 2026-01-23 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 이지혜도 감탄을 멈출 수 없었다. 래퍼 빈지노의 성북동 150평 자택이 공개되면서 화면을 뚫고 나오는 스케일이 시선을 압도했다.

이지혜는 22일 자신의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 '서울대 래퍼 빈지노의 성북동 150평 단독주택 집들이(와이프, 아들 공개)'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 이지혜는 래퍼 빈지노와 모델 스테파니 미초바 부부의 집을 찾았다.

초인종을 누르자마자 이지혜는 "집이 너무 좋다"고 연신 감탄하며 외관부터 압도당한 리액션을 쏟아냈다.

스테파니는 "50년 된 집을 셀프로 인테리어했다"는 취지로 설명했고, 이지혜는 "어떻게 그걸 다 했냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 오래된 주택을 손보는 과정에서 전기 공사 등 손이 많이 갔고 비용과 고생이 뒤따랐다는 이야기도 이어졌다. 그럼에도 완성된 결과물은 '국제적인 무드'가 살아있는 공간이었다. 이지혜가 "한국 느낌보다는 국제적인 느낌"이라고 표현할 정도로, 감각적인 톤이 집 전체를 채웠다.

이지혜는 "나는 스테파니의 팬이다"라며 결혼 전부터 SNS으로 지켜봤다고 밝혔고, 결혼과 출산 이후의 변화까지도 알고 있다고 말해 분위기를 띄웠다. 아이 공개에 대한 대화도 눈길을 끌었다. 스테파니는 아이의 노출 여부를 부모가 일방적으로 결정하기보다, 아이가 스스로 선택할 수 있도록 하려 했다는 취지로 이야기했고, 이지혜는 "나는 내 맘대로 다 공개했다"며 특유의 농담으로 '티키타카'를 이어갔다.


빈지노 스테파니 부부의 러브스토리도 이어졌다. 두 사람은 LA에서 만나 사랑을 키웠고, 스테파니가 먼저 "I like you"로 마음을 표현했다는 대화가 나오며 이지혜를 놀라게 했다. 이후 한국에서 다시 만나 인연을 이어가며 연애가 깊어졌고, 두 사람은 11년 연애를 했다고 밝혔다. 특히 스테파니는 롱디(장거리 연애) 기간이 길었고, 군 복무 기간(1년 9개월)도 미국에서 기다렸다고 말해 "대단하다"는 반응을 끌어냈다.

제대 이후에는 "먼저 같이 살았다"는 동거 에피소드도 공개됐다. "차를 사기 전에 테스트 드라이브를 하듯, 결혼 전에 같이 살아봐야 한다"는 비유가 나오며 현실적인 결혼관이 드러났다. 음악 작업 탓에 늦게 자는 생활 패턴도 각자 조율했고, 때로는 "혼자 자는 게 더 편하다"는 솔직한 말로 웃음을 만들었다.


가장 진솔했던 대목은 출산과 육아였다. 스테파니는 출산 과정과 당시의 상황을 구체적으로 전하며 빈지노의 곁에서의 지원도 언급했다. 이후 육아 과정에서는 "나만 이렇게 힘들어요"라는 말이 나올 정도로 힘든 시기를 고백했고, 가족이 멀리 있는 상황에서 외로움과 그리움이 더해졌다고 털어놨다. 그러면서도 도움을 요청한 뒤 점차 나아졌다는 이야기를 덧붙이며, '엄마'로서의 현실을 숨기지 않았다.

영상 말미에는 '정체성'에 대한 고민도 스쳤다. 스테파니는 한국에서 자신이 종종 "빈지노 여자친구 혹은 와이프"로 불리는 상황을 언급하며, "나도 이름이 있다"고 속내를 비쳤다. 그럼에도 "다시 태어나도 빈지노와 결혼하겠냐"는 질문에는 "똑같이 살겠다(Everything exactly the same)"고 답하며 확신을 보였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

