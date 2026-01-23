엄태웅 딸 지온, 한창 클 '170cm' 13살인데...母표 다이어트식에 억울 "너무 건강해"
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 엄태웅, 윤혜진의 딸 지온이가 다이어트 식단에 억울함을 드러내 웃음을 안겼다.
22일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 "맛있게 집밥 잘 챙겨먹고 열심히 사는 12월 일상"이라며 영상이 게재됐다.
영상 속 윤혜진은 가족들 식사를 위해 초간단 야채찜과 다이어트 샐러드를 준비했다.
그는 "오늘 뭐 먹을까 하다가 고지혈증 보셨냐"면서 닭가슴살을 준비하고 각종 채소를 찜기에 넣고 전자렌인지에 돌려 초간단 야채찜을 만들었다.
이어 딸 지온 양의 다이어트식도 준비, 닭가슴살에 모짜렐라와 토마토, 양파, 오이를 깍뚝 썰어준 뒤 올리브 오일에 발사믹 식초와 소금, 후추를 넣어 빠르게 완성했다.
그때 딸 지온 양은 "너무 건강하다"라고 했고, 윤혜진은 "네가 살 빼고 싶다고 해서 엄마가 도와주는 거다. 이거 되게 맛있게 먹을 수 있다"고 했다.
잠시 후 건강식이 완성, 윤혜진은 "닭가슴살 있으니까 좀 씹히지 않냐. 맛있는 거 먹고 싶냐"고 물었고, 지온 양은 고개를 끄덕여 웃음을 안겼다.
윤혜진은 "엄마 아빠가 고지혈이라고 조심하는 걸 보지 않나. 너도 관리할 수 있어서 얼마나 좋냐. 그런 거 모르고 자랐었다"고 했다. 그러자 지온 양은 갑자기 억울해진 듯 "근데 또 많이 먹을 수 있을 때 먹어야 하는 거 아니냐"라고 말해 폭소를 자아냈다.
이에 윤혜진은 "많이 먹어라. 건강한 거 많이 먹고, 이상한 것만 먹지 말라니까, 당, 밀가루"라면서 자막을 통해 '해달라고 해서 해준 거다. 오해 금지'라고 적어 웃음을 안겼다.
한편 엄태웅, 윤혜진 부부의 딸 지온 양은 올해 성악 전공으로 선화예술중학교 입학을 앞두고 있다.
anjee85@sportschosun.com
