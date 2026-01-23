'박수홍♥' 김다예, 시험관 고충 토로 "출산 다음으로 힘들어, 두 명은 낳고 싶었는데.."

23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "(최초 공개) 조부모님과 함께하는 신년 가족모임 외할아버지 녹이는 재이의 애교 3종 세트 개인기 총 방출까지 놓치지 마세요 ♥ 육아 브이로그"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 하루의 육아를 마친 뒤 이른바 '육퇴(육아 퇴근)' 후 '치맥(치킨+맥주)' 타임을 즐기는 박수홍, 김다예 부부의 모습이 담겼다.
고된 하루를 마무리한 두 사람은 잠시 둘만의 시간을 가지며 육아의 현실에 대해 진솔한 대화를 나눴다. 박수홍은 "이렇게 육아를 끝냈다. 정말 고생 많았다"며 아내를 향한 진심 어린 위로를 건넸고, 김다예는 "육아가 이렇게 힘들 줄 몰랐다. 원래는 아이를 두 명은 낳아야지 했었다"며 솔직한 심경을 털어놨다.
특히 김다예는 가장 힘들었던 순간으로 '출산'을 꼽아 눈길을 끌었다. 그는 "제일 힘들었던 게 출산이고, 그다음이 시험관, 세 번째가 육아, 네 번째가 임신 기간"이라며 그동안의 고충을 담담히 전했다.
이에 박수홍은 "나는 첫 번째가 육아다"라고 말한 뒤 웃어보였다. 김다예는 "여보가 출산을 안 해봐서 그렇다"라고 했지만, 박수홍은 "그래도 난 여보 임신 기간에 최선을 다해 매일 주무르고 음식 해먹이지 않았냐. 그때는 그래도 행복했다. 힘든 줄도 몰랐다"고 떠올렸다. 이어 "여보 막 밤에 잠 못 자고 한 시간 마다 깨지 않았냐. 나도 옆에 있었으니까 같이 힘든 줄 알았다"면서도 "근데 육아가.."라며 말을 잇지 못해 웃음을 안겼다.
비록 육아의 고됨을 토로했지만, 두 사람은 치맥 타임을 통해 서로를 다독이며 부부애를 드러냈다. 김다예는 "오늘 진짜 행복했다"며 하루를 마무리했고, 고됨 속에서도 웃음을 잃지 않는 부부의 모습이 훈훈함을 자아냈다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다.
이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 10월 첫딸 재이를 품에 안았다.